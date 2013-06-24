Корупція (від лат. corrumpere — псувати) — це зловживання владою або службовим становищем задля отримання незаконної вигоди: майна, грошей, пільг, послуг чи негрошової вигоди. Як і будь-яке суспільне явище, корупція може існувати лише в тих умовах, де її не вважають гострою проблемою, яка стосується кожного. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Насправді, корупційні скандали, в які потрапляють компанії, завдають величезної шкоди всім зацікавленим сторонам, тому що їх руйнівні наслідки стають відчутними для всіх працівників компанії у вигляді погіршення умов праці та відсутності зростання заробітної плати.

Проте тільки введення суворих правил та програм корпоративного комплаєнсу не допоможе повністю ліквідувати корупцію. Як свідчить світова практика, дієва боротьба проти корупції можлива лише шляхом колективних дій, в яких існує процес співпраці між різними зацікавленими сторонами, завдяки чому до цієї проблеми можна підійти з різних кутів, а участь кожного учасника має відчутні вагу та вплив. Мета колективних дій у боротьбі з корупцією чітка: створити справедливі та рівні умови для всіх учасників робочого процесу, а місце праці – доброчесним та прозорим.

Реалізація цієї ідеї завжди складна і потребує часу для втілення змін, адже кожен працівник має відчувати зобов’язання робити свій внесок в колективну боротьбу з корупцією, а саме:

- Ставати більш обізнаним в питаннях як побороти корупцію;

- Долучатись до заходів боротьби з корупцією;

- Не бути байдужим та не стояти осторонь, а повідомляти на лінію звернень про факти корупції та інших порушень.

Саме колективні дії дозволяють виявляти зони корупційних ризиків та посилювати контроль за виконанням антикорупційних заходів, забезпечуючи їх ефективність. Наприклад, робочі групи, створені спільними зусиллями працівників різних підрозділів компанії, допоможуть оцінити ефективність процесів впровадження нових політик корпоративного комплаєнсу та надати рекомендації щодо їх покращення. Також, колективні дії сприяють взаємному навчанню та обміну досвідом між працівниками різних рівнів та підрозділів компанії, що може привести до виявлення нових підходів та ідей у боротьбі з корупцією.

Нарешті, колективні дії можуть сприяти підвищенню рівня свідомості працівників щодо проблеми корупції та ризиків, які вона створює. Шляхом обговорення практичних питань та обміну досвідом ми можемо побудувати культуру нульової толерантності до корупції та посилити зв'язок між співробітниками на всіх рівнях.

Важлива підтримка кожного, тому просимо повідомляти про факти порушень та зловживань з боку працівників Товариства на канали:

тел.: 0 800 503 222

e-mail: compliance@uz.gov.ua

листом: вул. Єжи Гедройця, 5, м. Київ, 03150