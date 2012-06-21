Президент Володимир Зеленський звернувся до співвітчизників з огляду на протести проти підписання Україною «формули Штайнмаєра», що мітингарі назвали зрадою, капітуляцією. Глава держави зазначив, що чує громадян, і попросив почути його, закликаючи всіх зважено підійти до ситуації й не піддаватися на маніпуляції тих, хто використовує українців, щоб повернути собі можливість грабунку, уникнути кримінальної відповідальності. «Жодної капітуляції! Ми хочемо завершення війни та повернення всіх українських територій і людей. Єдиний майданчик, де ці питання можуть обговорюватися на найвищому рівні, — зустріч у нормандському форматі, якої не могло бути без підписання формули. Вона говорить лише одне: коли має запрацювати так званий закон про особливий статус Донбасу. А саме: після проведення там місцевих виборів згідно з Конституцією України і не під дулами кулеметів. І новий закон про особливий статус напишемо у співпраці з усім українським суспільством, не перетнувши жодної червоної лінії», — цитує Президента його Офіс.
ШЛЯХ ДО МИРУ