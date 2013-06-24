Аграрії можуть отримати 25 відсотків компенсації вартості придбаної сільгосптехніки 64 українських виробників. До оновленого переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсують за рахунок бюджетних коштів, внесено продукцію ще 20 українських виробників. Загалом в переліку вже 6691 номенклатурна позиція техніки та обладнання 64 виробників.

«Програма 25-відсоткової компенсації аграріям вартості придбаної сільгосптехніки українського виробника — одна зі складових нашої політики «Зроблено в Україні», яку спрямовано на підтримку українського виробника та стимулювання попиту на вітчизняну продукцію. На сьогодні аграрії можуть отримати часткову компенсацію за куплену сільгосптехніку вже 64 виробників — це майже 7 тисяч номенклатурних позицій. І завдяки цьому оновити парк техніки, підвищити продуктивність виробництва, стати більш конкурентоспроможними на ринку. Цього року на реалізацію програми ми заклали в бюджет мільярд гривень», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

За підрахунками Міністерства економіки, цієї суми вистачить для підтримки майже 4000 агровиробників.

У міру надходження та розгляду нових заявок від виробників техніки та обладнання перелік оновлюватимуть. Щоб виробника внесли до переліку, він має подати заявку та документи до неї в Мінекономіки. Заявки щодо внесення техніки до переліку в нинішньому бюджетному періоді можна подавати до 31 жовтня.

Щоб отримати 25 відсотків компенсації вартості придбаної техніки чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку і підтвердні документи. На сьогодні у програмі беруть участь 30 банків, повідомляє Міністерство економіки.