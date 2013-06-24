Україна розпочала серійне виробництво дронів-ракет «Пекло». Першу партію в кілька десятків одиниць сьогодні за участю Президента України Володимира Зеленського передали до Сил оборони України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Дуже важливо, що наші захисники отримують таку сучасну зброю українського виробництва. Тепер завдання – надалі нарощувати їх виробництво й застосування», – сказав Глава держави.

За словами Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна, дрони-ракети «Пекло» – це новий тип зброї українського виробництва.

«Це – результат винахідливості й наполегливої праці українських зброярів. Новий тип зброї, перший у своєму класі. Ракету-дрон український виробник створив з нуля в рекордні терміни – протягом року. Виріб уже має успішні бойові застосування», – зазначив Герман Сметанін.

Ракета-дрон «Пекло» летить зі швидкістю 700 км/год на відстань до 700 км.

«Пекло» не тільки виготовляється серійно, а й постійно вдосконалюється. Постійно ведуться роботи з підвищення рівня захищеності виробу від впливу РЕБ, покращення експлуатаційних характеристик і точності ураження. Розробляються нові види бойової частини для розширення переліку можливих обʼєктів ураження», – додав Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України.