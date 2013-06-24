Вже дев’ять років поспіль члени Благодійного фонду «Руєвит» невтомно допомагають військовим частинам і підрозділам, які виконують бойові завдання на півночі та сході нашої держави. Їх єднає з воїнами омріяна мета – здолати ворога й як найскоріше здобути перемогу. відвідав, якої

Днями до штаб-квартири фонду завітав командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, який подякував волонтерам за їхню активну діяльність та плідну співпрацю:

– Ми низько вам вклоняємося за вашу цілодобову, велику й дуже важливу працю, за ваші старання зробити все необхідне для того, щоб наблизити нашу перемогу. Ви даєте нам упевненість і силу для подальшої боротьби з ворогом, наголосив командувач.

За його словами, маскувальні комплекти, які виготовляють члени фонду, принесуть користь українським воїнам під час виконання завдань за призначенням. Збережуть не одне солдатське життя.

– Дуже важливо, щоб ми зараз були разом, відстоюючи нашу незалежність. А коли переможемо ворога – будемо разом відновлювати, розбудовувати нашу Україну, щоб вона розквітла й стала ще кращою, ніж до війни, – підкреслив командувач.

Своєю чергою голова фонду «Руєвит» Володимир Шишкін, який натхненно керує «жіночим батальйоном», щиро подякував за високу оцінку волонтерської діяльності. Він для них своєрідний командир, «палочка-виручалочка», як вони його називають. Адже чоловік завжди реагує на нагальні потреби колективу й намагається швидко їх вирішити.

– Легко керувати вмотивованими, працелюбними, чуйними жінками. Я цим живу. І без цієї діяльності моє життя було б неповноцінним, – зізнається Володимир.

Він пригадує «той жахливий день» 24 лютого 2022 року, в який згуртував навколо себе рівнян. Одразу ж зібралися тридцять осіб і почали думати, як діяти:

Обласна рада надала волонтерам на час бойових дій приміщення, яке вони оздоблюють відповідно до потреб свого «виробництва». Усе їхнє життя тепер тут – працюють заради перемоги, подекуди навіть сім’ями, – бо від нього зараз великою мірою залежить життя українських захисників, яким вони переказують вітання.

Благодійний фонд «Руєвит» був створений з початком антитерористичної операції у 2014 році. Близько двохсот осіб із Рівненщини працюють у різних напрямках, визначаючи актуальні потреби військовослужбовців та активно комунікуючи з ними: плетуть маскувальні сітки, готують бліндажні свічки, збирають кошти, на які закуповують необхідне обладнання для військовослужбовців, зокрема безпілотні літальні апарати, прилади нічного бачення тощо. До своєї діяльності активно долучають інші громадські організації.