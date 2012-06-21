У межах перспективного проєкту «Сільська медицина» у Краматорську медичним працівникам закладів охорони здоров’я первинного рівня, які працюють у сільській місцевості Донеччини, передали ключі від новеньких службових автомобілів. Цю програму з ініціативи Кабінету Міністрів реалізовують з 2018 року, вона частина медичної реформи й дає змогу поступово розв’язувати проблеми сільської медицини. Зокрема й у Донецькій області, де 25% сільського населення. За словами заступника голови Донецької обласної державної адміністрації Дениса Клюшникова, оскільки якість медичної допомоги в сільських амбулаторіях залежить ще й від мобільності медиків, наявність там сучасних автомобілів дуже важлива. Тому за кошти з державного бюджету придбали 23 моделі Renault Duster на загальну суму понад 11 мільйонів гривень. Поповнення автопарку сільських закладів охорони здоров’я — не єдина допомога владних структур.
«В області розпочато будівництво понад 20 об’єктів охорони здоров’я, заплановано ще шість. Закуповуємо сучасне обладнання для медичних закладів у сільській місцевості на загальну суму 18 мільйонів гривень. Ми переконані, що в кожному районі чи об’єднаній територіальній громаді має бути нова амбулаторія із власним транспортом і досвідченими лікарями», — розповідає Денис Клюшников.