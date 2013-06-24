Міністерство економіки затвердило персональний склад наглядових рад Одеського, Дніпропетровського, Львівського, Харківського, Івано-Франківського, Рівненського та Сумського центрів профтехосвіти Державної служби зайнятості. Раніше вже була сформована наглядова рада центру профтехосвіти у Полтаві. До складу рад увійшли представники місцевого бізнесу, бізнес-асоціацій, громадських організацій, органів влади та служби зайнятості. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«В межах реформи центрів профтехосвіти ДСЗ ми запропонували бізнесу можливість безпосередньо долучитись до процесу підготовки фахівців та увійти до складу наглядових рад центрів. Завдяки цьому роботодавці зможуть впливати на навчання потрібних їм зараз спеціалістів і формувати замовлення на майбутнє. Бізнес зможе переорієнтувати роботу ЦПТО під свої потреби — корегувати терміни та наповнюваність навчальних програм, запроваджувати навчання фахівців за новими професіями, які необхідні в регіоні, сприяти розвитку та посиленню потужностей ЦПТО для підготовки затребуваних кадрів», — зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

«Бізнес активно відгукнувся на нашу пропозицію долучитись до реформування системи підготовки фахівців в ЦПТО через наглядові ради. І це дуже важливо, адже саме роботодавці найкраще знають, яких спеціалістів їм бракує сьогодні, і які будуть потрібні завтра. Першу наглядову раду сформував Полтавський ЦПТО в кінці грудня, сьогодні ми затвердили склад рад ще семи центрів. Тож тепер всі центри отримали наглядові ради, які вже невдовзі почнуть працювати над осучасненням системи підготовки фахівців відповідно до реалій ринку праці та модернізацією навчальних закладів», — розповіла заступник Міністра економіки Тетяна Бережна.

«Залучення бізнесу до роботи центрів профтехосвіти служби зайнятості – це не просто зміна формату роботи, а одна з ключових реформ у процесі підготовки фахівців, яких потребує ринок і роботодавці регіону. Завдяки наглядовим радам бізнес отримає реальний механізм впливу на освітній процес: від адаптації освітніх програм до створення сучасних виробничих майданчиків. Таке партнерство дає можливість випускникам виходити на ринок праці з актуальними знаннями та навичками, а підприємствам – отримувати кваліфіковані кадри для розвитку бізнесу та економіки України в цілому», – наголосила директор Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

До наглядових рад Одеського, Дніпропетровського, Львівського, Харківського, Івано-Франківського, Рівненського та Сумського центрів профтехосвіти увійшли по шість представників місцевого бізнесу та бізнес-асоціацій, а також по три представники від місцевої влади - обласного центру зайнятості, департаменту освіти і науки та департаменту економічної політики обласної державної адміністрації.

Зокрема, від бізнесу до складу наглядових рад центрів профтехосвіти увійшли:

Одеський ЦПТО - представники ТОВ «Одеський хлібзавод № 4», компанії з обробки металевих виробів ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Елемент», підприємства роздрібної торгівлі «Таврія Плюс», корпорації «Ресторани Савви Лібкіна», громадської організації, що займається гуманітарним розмінуванням «Безпечний лан», Об’єднання організацій роботодавців Одеської області;

Дніпропетровський ЦПТО - представники транспортної компанії ТОВ «Логістіксдніпро», виробника харчової продукції ПрАТ «Оріль Лідер», ТОВ «ТС Агро-Союз», що здійснює торгівлю автозапчастинами та приладдям для авто, мережі аптек «Факультет-Фарм», автодилера ТОВ «Сінгл Авто», ТОВ «Астра», яке займається торгівлею машинами та устаткованням;

Львівський ЦПТО - представники ТОВ «Львівська інноваційна школа кравецької майстерності», ТОВ «Дженко-Ю», що надає в оренду будівельну техніку, асоціації «Кластер Будіндустрія», виробника кабельної продукції ТДВ «ГАЛ-КАТ», логістичної компанії ТОВ «Мостиська драй порт», виробника стелажного устаткування ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ІМВО»;

Харківський ЦПТО - представники Харківської обласної організації роботодавців оборонно-промислового комплексу, українсько-болгарського ТОВ «Пірана», що виробляє засоби з догляду та товари побутової хімії, АТ «Українські енергетичні машини», АТ «Харківський плитковий завод», підприємства «Український ресорний центр», підприємства «Екіпаж»;

Івано-Франківський ЦПТО - представники будівельної компанії ТОВ «БЛАГО БУД», держпідприємства «Виробниче об’єднання «Карпати», ФОП Гергелюк Н.Т., медичної компанії ПП «Група Брасс», ТОВ «Харківська зовнішньо торгівельна фірма «Моторімпекс», ТОВ «Будмакс»;

Рівненський ЦПТО - представники будівельної компанії ТОВ «ІБК Промжитлобуд», ТОВ «Рекламно-виробнича компанія Алексія», ФОП Левчук О.М., ТОВ «КАТТО ГРУП», підприємства «Виробничо-конструкторське об’єднання МААНС», ТОВ «Сієна прогрес»;

Сумський ЦПТО - представники АТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш», будівельної фірми «ТІМВЕЛ», виробника автотранспорту ТОВ «Б.Р.С.», логістичної компанії ТОВ «Зернова індустрія», комунального підприємства «Міськводоканал”, ТОВ «Завод Кобзаренка”.

До повноважень наглядової ради ЦПТО належить:

участь у визначенні стратегії розвитку центру;

участь в оновленні навчальних програм і методик;

залучення до співпраці стейкхолдерів, донорів та партнерів, додаткових джерел фінансування;

моніторинг діяльності центру;

контроль виконання бюджету;

переорієнтація центру під потреби бізнесу.

Нагадуємо, нині в Україні працюють 8 центрів профтехосвіти Держслужби зайнятості — в Одесі, Полтаві, Дніпрі, Рівному, Львові, Івано-Франківську, Харкові, Сумах. В центрах навчають спеціалістів за 98 робітничими професіями та понад 400 напрямками підвищення кваліфікації. Роботодавці можуть замовити підготовку фахівців в ЦПТО ДСЗ на наявні вакансії, або на вакансії, які з’являться у них найближчим часом. Також вони можуть відправити на навчання новій професії або підвищення кваліфікації вже працюючих у них співробітників за власні кошти.