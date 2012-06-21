Симфонічну музику не любить лише той, хто її ніколи не чув. Як жодна віртуальна реальність не порівняється зі справжньою реальністю, так і ніякі звукові спецефекти не перевершать живого симфонічного звучання. Лишень уявіть: кілька десятків музикантів - професіоналів, декілька видів музичних інструментів під керівництвом дирижера зливаються у найбарвистішу палітру звуків. Це приємно-веселковий вибух у вухах. Це мільйони тисяч молекул дофаміну, які роблять тебе щасливим. Це застигла у часопросторі мить блаженства, де немає нічого, крім тебе та музики.
Кожен інструмент звучить окремо, але разом вони створюють дещо неймовірне, що важко передати словами. Це потрібно тільки слухати. Слухати і насолоджуватися.
Україна завжди була творчою країною і музика знаходиться у самому її творчому серці. Наша країна має декілька всесвітньо відомих симфонічних оркестрів, серед яких Національний академічний оркестр народних інструментів (НАОНІ), «GosOrchestra» під керівництвом Олександра Госачинського, «Віртуози Києва» Дмитра Яблонського, «Lords of the Sound» Андрія Новаторова та інші.
Деякі зарубіжні симфонічні оркестри навпаки з радістю відвідують нашу країну зі своїми неймовірними виступами та шоу. Яскравим прикладом цьому є Cимфонічний оркестр НФУ, ФУДЗІКО ХЕММІНГ (фортепіано) Японія, який виступить на початку вересня в Національній філармонії України.
Зараз симфонічні оркестри не обмежуються тільки класичними творами. Навпаки, кожен колектив шукає свою «родзинку», створюючи кавери на сучасні композиції або саундтреки відомих фільмів чи навіть комп’ютерних ігор, виконують на свій лад музичні твори всесвітньо відомих гуртів як Queen, Metallica, AC\DC та інших. Також феєричними стали виступи відомих зірок у супроводі симфонічного оркестру.
Нині виступи симфонічних оркестрів настільки орієнтовані на сучасного слухача, що такі шоу варто побачити хоча б раз у житті. Перелік симфонічних феєрій та шоу можна знайти тут: https://ticketsbox.com/simfonicheskaya-muzyka/. Ми впевнені, що ви зможете задовольнити навіть найвибагливіші свої смаки!
Ольга ВЕЛИЧКО
для «Урядового кур'єра»