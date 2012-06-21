Українські пластуни передали Президенту Петру Порошенку Вифлеємський вогонь миру. Це вже стало доброю традицією о цій порі четвертий рік поспіль. До Різдва їхнє завдання — поширювати цей символ тепла для всіх, хто його потребує у лікарнях, сиротинцях, церквах і на передовій. Волонтерська група перебуває на сході, щоб бійцям різних підрозділів передати цей вогонь, який має прискорити настання довгоочікуваного миру й нашої перемоги. Адже саме вогонь миру символізує єднання, добро й любов. Гості Президента сподіваються, що цю добру традицію неодмінно буде продовжено, повідомляє департамент прес-служби АП.
«Цього року у вечір перед Різдвом відбудеться надзвичайна подія, яка точно не відбулася б без волі Божої. Разом із новообраним предстоятелем Православної церкви України блаженнійшим Епіфанієм я матиму високу честь, високу насолоду бути на службі Божій у нашій Матері-Церкві у Вселенського патріарха. І сподіваємося, що на те буде воля Божа і ми отримаємо томос про автокефалію, томос про незалежність», — розповів скаутам Петро Порошенко.