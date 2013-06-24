Продовжуємо впроваджувати послуги у Центрах надання адміністративних послуг для Захисників та Захисниць та їхніх родин. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відтепер родини полонених та зниклих безвісти ветеранів війни зможуть отримати відомості з Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ). Отримавши витяг, вони зможуть користуватися належними пільгами до моменту звільнення ветерана/ветеранки з полону або визнання його/її в судовому порядку безвісно відсутнім чи померлим.

Отримати витяг можна у місцевому ЦНАП, незалежно від задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування).

Отримати відомості із ЄДРВВ у ЦНАП можуть:

чоловік/дружина;

непрацездатні батьки;

законний представник дитини (до 18 років);

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи,

особа, яка перебуває під опікою або піклуванням особи, відомості про яку запитуються.

До запровадження автоматичної верифікації відомостей один із членів сім’ї має пред’явити адміністратору ЦНАП паспорт, РНОКПП (за наявності) та підтверджуючі документи:

- свідоцтво про шлюб або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу – для дружини/чоловіка;

- свідоцтво про народження особи або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження особи та пенсійне посвідчення або витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи або довідка медико-соціальної експертної комісії – для непрацездатних батьків;

- свідоцтво про народження дитини або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження – для дітей;

- витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи або довідку медико-соціальної експертної комісії – для неодружених повнолітніх дітей, визнаних особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;

- рішення районної, районної у м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення), сільської, селищної ради або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування – для осіб, які перебували під опікою або піклуванням.

- витяг з інформаційної системи з питань поводження з військовополоненими або витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та повідомляє реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) особи, стосовно якої запитується інформація.

Нагадаємо, із 2 січня 2025 року цифровізовано послугу отримання витягу із Єдиного державного реєстру ветеранів війни у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).