Цинічна атака російської федерації по цивільних об’єктах України, під час якої, була пошкоджена Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» в Києві, призвела до поранень та загибелі мирного населення, зокрема, й – дітей. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Для родин з дітьми, які постраждали від бомбардувань і авіаударів, Уряд, за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), забезпечить виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 10 800 грн на одну людину. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Уряду 9 липня.

Таку допомогу отримуватимуть родини з дітьми, які проходили лікування в НДСЛ «Охматдит» на момент атаки 8 липня та сім'ї з дітьми постраждалих працівників приватного медичного закладу, на який також була здійснена атака.

Наразі кількість родин, які отримають виплати, уточнюється, максимальна сума виплати на сім’ю становитиме 54 тис. гривень (5 осіб).

Звертаємо увагу: якщо ваша дитина проходила лікування в НДСЛ «Охматдит» на момент 8 липня і постраждала від атаки на лікарню, а ви протягом найближчого тижня не отримаєте інформації про виплату, зверніться за телефоном гарячої лінії – 0 800 600 017 (з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 20:00, у суботу з 9:00 до 18:00, неділя – вихідний, дзвінки – безкоштовні).

Довідково

Підтримка реалізується в рамках спільного проекту з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) стосовно додаткових заходів з соціальної підтримки сімей з дітьми, які потребують допомоги для подолання наслідків збройної агресії рф проти України.