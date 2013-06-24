Із початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Швеція істотно підтримує нашу державу. За це Президент України Володимир Зеленський особисто подякував Прем’єр-міністрові Швеції Ульфу Крістерссону, який відвідав Київ. Слова подяки шведському суспільству прозвучали за гуманітарну підтримку українців, які перебувають на Батьківщині, а також тих, хто знайшов прихисток на території Швеції.

«Синьо-жовті Україна та Швеція разом захищають людяність, свободу, людей і Європу. І разом будемо переможцями. Пакети шведської оборонної підтримки України дуже відчутні. Лише останнім часом Україні надано оборонної допомоги приблизно на мільярд доларів. Високо цінуємо таке рішення. Особливо наші воїни очікують на нещодавно схвалений пакет, у якому шведські Archer — одні з найкращих у світі артилерійських систем. Оборонна підтримка України, яка дієво обмежує потенціал агресії рф, — це найкращий спосіб наблизити мир і гарантувати безпеку для всіх у Європі. Що потужнішою буде Україна зараз, то швидше закінчиться агресія», — наголосив Володимир Зеленський під час зустрічі з Ульфом Крістерссоном.

Співрозмовники обговорили подальші кроки у відбудові України, співпраці в енергетиці та економіці.

«Нині Швеція входить у топ-5 постачальників критичного обладнання для відновлення нашої енергетики після ударів рф. Дякую за таку потужну підтримку — це дуже конкретний прояв того, наскільки Швеція цінує людей і людяність», — цитує слова Президента його Офіс.

Ульф Крістерссон запевнив Володимира Зеленського, що Швеція надаватиме стільки підтримки Україні, скільки її потрібно в економічному та оборонному аспектах. Він повідомив, що цього року Швеція значно збільшила допомогу зокрема в оборонній та гуманітарній галузях, а також зосередить увагу на співпраці із партнерами, які ведуть діяльність у районах України, куди важко дістатися через бойові дії, й на деокупованих територіях. А ще очільник уряду Швеції наголосив, що його країна налаштована на співпрацю, яка забезпечить притягнення до відповідальності воєнних злочинців.

«Ми працюємо з Україною зокрема щодо створення спецтрибуналу. Ми не зупинимось, і злочинці постануть перед судом», — заявив Ульф Крістерссон.

Він вважає, що росія не зможе досягти успіху в цій війні, оскільки Збройні сили України та сміливий український народ захищають свою свободу, що вражає європейців, зокрема шведів.

Володимир Зеленський та Ульф Крістерссон особливу увагу приділили загальноєвропейським питанням.

«У першому півріччі цього року Швеція головує в Раді Євросоюзу, тож спільно маємо зробити все необхідне для початку переговорів щодо членства України у Європейському Союзі вже цього року. Ми цього дуже хочемо, і жодної перешкоди тут немає й не буде. Вдячний Швеції за лідерство й усвідомлення того, що справжня європейська міцність — це міцність разом з Україною», — наголосив Володимир Зеленський, спілкуючись із представниками ЗМІ за підсумками переговорів з Ульфом Крістерссоном.

Прем’єр-міністр Швеції зазначив, що Україна — пріоритет зовнішньої політики Швеції та її головування в Раді ЄС. Він запевнив у підтримці нашої держави в тому, щоб Україна стала повноправним членом ЄС. А ще високо оцінив кроки України на шляху до ЄС — упровадження реформ попри агресію, що триває.

Великі надії на продуктивну роботу й конкретні результати для нашої держави під час нинішнього головування Швеції в Раді Євросоюзу має і Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Про це він заявив на зустрічі з Ульфом Крістерссоном.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів інформує, що колеги, крім військової підтримки України, допомоги у відновленні її енергетичної інфраструктури, посилення санкційного тиску на агресора, створення спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності вищого керівництва росії, обговорювали можливість збільшення імпорту електроенергії з Євросоюзу.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»