В одному селі на Луганщині є підприємець дядько Гриць (Григорій Несвіт), який збирає у 28 людей молоко, дає за нього хорошу ціну і робить сир на продаж. Так, він підтримує людей у місцевій громаді, бо є єдиним, хто в них купляє молоко. Переробляє білу сировину на обладнанні, яке придбав за допомогою гранту від ПРООН. А у Сєверодонецьку підприємець Вадим Любченко винайшов новий спосіб ремонту асфальту шляхом його розжарювання. Закупив відповідну машину за кошти гранту і коли погодні умови сприяють — ремонтує дороги міста разом зі своєю командою.
За словами старшого спеціаліста з розвитку бізнесу та зайнятості Програми розвитку ООН в Україні (ПРООН) Олександра Осовця, представники міжнародної технічної допомоги підтримують найяскравіші бізнес-ідеї. «Мета — створення нових робочих місць та розвиток бізнесу. Люди стають дедалі активнішими. Проекти дуже різні. Здебільшого стосуються виробництва продуктів харчування, сфери побуту та послуг. Хоча є й виробництво, бо за таку суму (10 тисяч доларів) можна купити станок та облаштувати невеличке виробництво», — підкреслює він.
І додає, що, за його спостереженнями, у віковому плані серед грантерів мало як зовсім молодих, так і людей у віці 60 плюс. Хоча є жіночка з Рубіжного, котра у свої 68 розпочала власну справу зі створення хостелу.
«Особливість саме Луганщини в тому, що тут люди своєю активністю спростовують такі міфи, що нібито у так званій сірій зоні, тобто поблизу лінії розмежування, неможливо вести бізнес. Але й у Золотому, Попасній, Щасті є успішні бізнеси. Наприклад, у Станиці Луганській чоловік вирішив відкрити бізнес із ремонту велосипедів. У нього є магазин з продажу байків, а люди кажуть, що нема де ремонтувати такі речі. От він і винайшов власну бізнес-ідею», — каже Олександр Осовець.
За даними відділу комунікацій ПРООН в Україні, протягом зими 2017—2018 років заявки на конкурс надіслали майже 2 тисячі осіб з Донецької та Луганської областей. ПРООН підтримала 72 бізнес-ідеї, створивши майже 220 робочих місць. Загальна сума грантової підтримки в межах цього конкурсу становить приблизно 12,5 мільйона гривень.
«Нове, що плануємо на 2018 рік — це підтримка професійно-технічних училищ, тому що на ринку праці не вистачає робітничих кадрів. І тому хочемо допомогти училищам оновити свій виробничий, навчальний, практичний процес, щоб ті, хто вчиться в ПТУ, були також успішними, як і ті, хто вже веде бізнес», — ділиться планами Олександр Осовець.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»