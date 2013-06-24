Перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак провела робочу зустріч з головою управління програм співпраці департаменту імплементації прав людини, правосуддя та стандартів юридичної спів праці Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи Лілією Гретарсдоттір. Обговорювали поточні та майбутні спільні проєкти, особливу увагу приділили розробленню механізмів правового захисту найбільш вразливих груп населення.

«Нинішня система соціальної підтримки потребує суттєвих змін з огляду на виклики, пов’язані з війною. Наші пріоритети — забезпечення адресної підтримки найбільш вразливих верств населення. Ми будуємо систему, в якій ефективно поєднано фінансові виплати і доступ до соціальних послуг», — сказала Дарина Марчак.

Заступниця міністра окреслила стратегічні напрями реформування соціальної політики України, зокрема створення ринку соціального житла. Ідеться про створення набору різних інструментів, завдяки яким уряд забезпечуватиме житлові потреби внутрішньо переміщених осіб, родин з дітьми, а також найбільш вразливих категорій людей.

Окремий акцент зроблено на важливості того, щоб усі зміни в законодавстві мали чітке обґрунтування та відповідали європейським принципам. Це передбачає врахування реальних потреб населення та забезпечення зрозумілих підходів, які знайдуть підтримку в судовій системі. Спільне розуміння філософії реформ необхідне для їх ефективної імплементації та забезпечення соціальної справедливості.

У цьому контексті українська сторона закликала до активної експертної підтримки від Ради Європи, зокрема в питаннях адаптації законодавства до європейських стандартів та розроблення механізмів, які дадуть змогу ефективно реагувати на виклики сьогодення, повідомляє Мінсоцполітики.