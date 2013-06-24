Міністр фінансів Сергій Марченко зустрівся в онлайн­форматі з головою Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надею Кальвіно та головою представництва ЄІБ в Україні Жаном­Еріком де Загоном. Сторони обговорили стан упровадження програм спів­праці, а також нові проєкти підтримки. Український уряд та ЄІБ ретельно працюють над підготовкою нових фінансових угод.

«Європейський інвестиційний банк системно підтримує Україну у пріоритетних напрямах. І ми продовжуємо працювати над розширенням нашого партнерства. Загалом обсяг ініціатив ЄІБ у державному секторі становить 26 проєктів обсягом 5,3 мільярда євро», — зазначив Сергій Марченко.

Обсяг портфеля спільних проєктів у державному та приватному секторах найбільший за всі роки співпраці і сягає понад 7 мільярдів євро. Із початку повномасштабної війни обсяг наданих інвестицій ЄІБ у всіх напрямах — майже 2 мільярди євро. Фінансову підтримку ЄІБ спрямовують на забезпечення пріоритетних потреб країни, зокрема на відновлення критичної інфраструктури та енергосистеми.

Міністр фінансів наголосив на нагальній потребі в підтримці енергетичного сектору України, а також розробленні нових проєктів з відновлення та розвитку електроенергетики. Очікують, що ЄІБ найближчим часом схвалить пакет підтримки енергетичного сектору України на суму 250 мільйонів євро.

Щодо поточних ініціатив сторони відзначили фінансування ЄІБ проєктів малого та середнього підприємництва із трьома українськими банками: Укргазбанком, «ПроКредит Банком» та Укрексімбанком, а також підготовку до підписання фінансової угоди між Україною та ЄІБ за проєктами «Упровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним номером 112». Вони обговорили потенційні спільні проєкти, зокрема спрямовані на забезпечення житлом громадян України, повідомляє Міністерство фінансів.