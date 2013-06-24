Міністерство закордонних справ України засуджує окупацію росією Запорізької атомної електростанції, яка з 4 березня 2022 року перебуває під незаконним військовим контролем держави­агресора.

«Окупація ЗАЕС безпрецедентна в історії світової ядерної енергетики. Уперше цивільний ядерний об’єкт такого масштабу силоміць захоплений окупаційними військами та використовується державою­агресором у військових цілях. Дії росії грубо порушують Статут ООН, Статут МАГАТЕ, норми міжнародного гуманітарного права та базові принципи ядерної і фізичної безпеки.

Від першого дня захоплення станції росія перетворила її на військовий майданчик. На території ЗАЕС і в безпосередній близькості до неї розміщена військова техніка, озброєння та боєприпаси, а периметр замінований. Використання ядерного об’єкта як прикриття для військових підрозділів створює прямі техногенні ризики для України, Європи та всього міжнародного співтовариства.

За час окупації ЗАЕС неодноразово зазнавала повної і часткової втрати зовнішнього живлення. Кожен такий інцидент істотно підвищував ризик аварійної ситуації та демонстрував небезпечну вразливість системи безпеки. Свідоме ігнорування росією базових стандартів ядерної безпеки має наслідки, що виходять далеко за межі регіону.

Окупаційна влада систематично перешкоджає повноцінній діяльності експертів МАГАТЕ на станції. Обмеження доступу до критично важливих зон унеможливлює повну об’єктивну оцінку рівня безпеки. Присутність міжнародних місій не може використовуватися як інструмент, який легітимує чи нормалізує окупацію станції.

російська окупація ЗАЕС супроводжується грубими порушеннями прав людини. Щонайменше 35 цивільних осіб — працівників ЗАЕС та жителів Енергодара було незаконно позбавлено волі, піддано тиску і тортурам та засуджено за сфабрикованими обвинуваченнями. Загалом в Енергодарі з 2022 року незаконних затримань, катувань і примусових зникнень зазнали до двох тисяч цивільних осіб. Використання працівників стратегічного ядерного об’єкта як заручників — грубе порушення міжнародного гуманітарного права та додатковий чинник ризику для безпеки станції.

Злочинні та вкрай небезпечні наміри рф здійснити запуск українських енергоблоків на тимчасово окупованій ЗАЕС під власним контролем — спроба протиправного привласнення української ядерної інфраструктури. Будь­яке переведення енергоблоків у режим генерації в умовах окупації буде незаконним, суперечитиме міжнародному праву та створюватиме неприйнятні ризики для ядерної безпеки.

Ситуація довкола ЗАЕС має глобальний вимір. Використання цивільного ядерного об’єкта в умовах війни як інструменту воєнного тиску впливає на сприйняття надійності міжнародної системи ядерної безпеки та нерозповсюдження. Це послаблює довіру до наявних гарантій безпеки та може позначитися на стратегічних підходах держав у сфері оборони та стримування. У довгостроковій перспективі такі тенденції ускладнюють підтримання глобальної стратегічної стабільності.

У відповідь на ці виклики Україна ініціювала процес перегляду підходів до участі держави­агресора в діяльності міжнародних організацій, зокрема в межах МАГАТЕ. Збереження формальної процедурної нейтральності в умовах системного порушення принципів ядерної безпеки підриває довіру до міжнародних інституцій», — ідеться в заяві.

МЗС наголошує, що будь­які візити високопосадовців міжнародних організацій до росії у ядерному контексті повинні мати чіткий і публічно окреслений мандат, спрямований на припинення окупації та демілітаризацію ЗАЕС. Такі контакти не можуть створювати враження прийнятності статус­кво. Міжнародні заходи в ядерній галузі не можуть відбуватися у форматі «business as usual» за участі держави, яка окупувала найбільшу атомну електростанцію Європи та створює системні ядерні ризики, зокрема регулярними обстрілами атомної енергетики України.

«Закликаємо міжнародну спільноту до рішучих скоординованих практичних дій, спрямованих на негайну демілітаризацію та деокупацію Запорізької АЕС; відновлення повного суверенного контролю України над станцією; забезпечення безперешкодного міжнародного моніторингу; звільнення всіх незаконно утримуваних осіб; притягнення російської федерації до відповідальності за створення ядерних ризиків; внесення змін до Статуту МАГАТЕ, які унеможливлять деструктивний вплив держави­агресора на діяльність організації.

Безпека Європи та світу не може бути заручницею держави­терориста, яка використовує ядерну енергетику як інструмент війни. Запорізька атомна електростанція має бути повернута під повний суверенний контроль України відповідно до норм міжнародного права», — наголосили в МЗС.

Джерело:

Міністерство закордонних справ