Ярослав САДОВИЙ,
«Урядовий кур’єр»

Схоже, що січневі морози після Водохреща вгамували в Україні свій заморожувальний апетит (–20º) і пошвендяли кусати північного сусіда. На вихідні різко потеплішало. Плюсова температура з’їла ледь помітний сніговий покрив, що його в січні на Київщині випало як кіт наплакав. Лютий обіцяє бути морозяним, але малосніжним, тож снігових колапсів і заторів на українських дорогах, мабуть, не буде.

Сніговий коридор Муродо на висоті 2450 метрів над морем.

Не те що на гірському екскурсійному маршруті Татеяма-Куробе (Tateyama Kurobe Alpine) в Японії. Ця траса знаходиться на острові Хонсю між селищем Татеяма і містом Омата і проходить через гору Татеяма в Японських Альпах.

Особливістю цього маршруту є те, що працює він не круглий рік. Справа в тому, що взимку по ньому просто не пройти, не проїхати. Снігу тут випадає стільки, що можна потонути. А ось у квітні дорога відкривається, і туди відразу поспішають туристи з усього світу. Воно й не дивно: снігові стіни по краях дороги досягають у висоту 15-20 метрів, а іноді й вище.

Снігові стіни Татеяма-Куробе. Фото з сайту www.japan-guide.com

Сніг у цих високогірних місцях лежить до кінця червня, після чого тане і перетворює маршрут у звичайну гірську дорогу. Але туристи все одно відвідують це місце аж до листопада – до моменту, поки ще можна пробратися вузькими дорогах і поки не почалися рясні снігопади.

Довжина цього маршруту становить майже 90 км, а перепад висот на різних ділянках траси, сягає від 2000 до 2450 метрів. Щоб подолати трасу, потрібно скористатися різними видами транспорту: поїздом, канатною дорогою, фунікулером, автобусом і, врешті-решт, пройти півтора кілометра пішки. Найвища точка маршруту – станція Муродо, яка розташована на висоті 2450 метрів.

Висота снігових стін може сягати 20 і більше метрів. Фото з instagram.com

Зазвичай весь маршрут займає 6-7 годин, але досвідчені мандрівники зупиняються на нічліг в одному з гірських готелів. Тим більше, що історичних та природних пам'яток у цих місцях теж не бракує. Наприклад, гори Татеяма і Акасавадаке, гребля Куробе, храм Ояма, прогулянкова зона Мідагахара тощо.

Разом з горами Фудзі і Хаку, Татеяма, входить до числа «Трьох Священних Гір» (Санрейдзан).

У місцевих легендах розповідається про те, що побувавши на одному з цих трьох піків, людина зможе назавжди змінити свою долю на краще. Легенда оптимістична, особливо якщо врахувати, що виконаються усі бажання і намічені цілі. Найкраще відвідувати гори в період з квітня по листопад. В інші сезони піднятися на піки цих священних гір буде проблематично через шквальні вітри і не непередбачувані примхи погоди.

У Японських Альпах випадають найрясніші снігопади на планеті. Фото з instagram.com.

На вершину Татеяма піднімаються не тільки для того, щоб помилуватися гірськими краєвидами, або загадати бажання про зміну долі. На вершині гори розташований храм Ояма. Саме після отримання благословення у священика, та випитої чашечки саке, людина зможе виконати свої бажання.

Для туристів цей маршрут відкрили у 1971 році. А греблю Куробе – одну з головних визначних пам'яток траси – побудували в горах за вісім років до цього.