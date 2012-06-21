Тут снігові стіни по краях дороги досягають висоти 6-поверхового будинку, а перепад висот на цьому маршруті – до 2450 метрів

Ярослав САДОВИЙ,

«Урядовий кур’єр»

Схоже, що січневі морози після Водохреща вгамували в Україні свій заморожувальний апетит (–20º) і пошвендяли кусати північного сусіда. На вихідні різко потеплішало. Плюсова температура з’їла ледь помітний сніговий покрив, що його в січні на Київщині випало як кіт наплакав. Лютий обіцяє бути морозяним, але малосніжним, тож снігових колапсів і заторів на українських дорогах, мабуть, не буде.

Не те що на гірському екскурсійному маршруті Татеяма-Куробе (Tateyama Kurobe Alpine) в Японії. Ця траса знаходиться на острові Хонсю між селищем Татеяма і містом Омата і проходить через гору Татеяма в Японських Альпах.

Особливістю цього маршруту є те, що працює він не круглий рік. Справа в тому, що взимку по ньому просто не пройти, не проїхати. Снігу тут випадає стільки, що можна потонути. А ось у квітні дорога відкривається, і туди відразу поспішають туристи з усього світу. Воно й не дивно: снігові стіни по краях дороги досягають у висоту 15-20 метрів, а іноді й вище.

Сніг у цих високогірних місцях лежить до кінця червня, після чого тане і перетворює маршрут у звичайну гірську дорогу. Але туристи все одно відвідують це місце аж до листопада – до моменту, поки ще можна пробратися вузькими дорогах і поки не почалися рясні снігопади.

Довжина цього маршруту становить майже 90 км, а перепад висот на різних ділянках траси, сягає від 2000 до 2450 метрів. Щоб подолати трасу, потрібно скористатися різними видами транспорту: поїздом, канатною дорогою, фунікулером, автобусом і, врешті-решт, пройти півтора кілометра пішки. Найвища точка маршруту – станція Муродо, яка розташована на висоті 2450 метрів.

Зазвичай весь маршрут займає 6-7 годин, але досвідчені мандрівники зупиняються на нічліг в одному з гірських готелів. Тим більше, що історичних та природних пам'яток у цих місцях теж не бракує. Наприклад, гори Татеяма і Акасавадаке, гребля Куробе, храм Ояма, прогулянкова зона Мідагахара тощо.

Разом з горами Фудзі і Хаку, Татеяма, входить до числа «Трьох Священних Гір» (Санрейдзан).

У місцевих легендах розповідається про те, що побувавши на одному з цих трьох піків, людина зможе назавжди змінити свою долю на краще. Легенда оптимістична, особливо якщо врахувати, що виконаються усі бажання і намічені цілі. Найкраще відвідувати гори в період з квітня по листопад. В інші сезони піднятися на піки цих священних гір буде проблематично через шквальні вітри і не непередбачувані примхи погоди.

На вершину Татеяма піднімаються не тільки для того, щоб помилуватися гірськими краєвидами, або загадати бажання про зміну долі. На вершині гори розташований храм Ояма. Саме після отримання благословення у священика, та випитої чашечки саке, людина зможе виконати свої бажання.

Для туристів цей маршрут відкрили у 1971 році. А греблю Куробе – одну з головних визначних пам'яток траси – побудували в горах за вісім років до цього.