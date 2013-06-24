Прийняте Верховною Радою України рішення про скасування імпортного мита та ПДВ на енергетичне обладнання та комплектуючі до нього направлене на підвищення енергоефективності та енергонаезалежності українських споживачів і енергетичної системи в цілому. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Дякуємо Верховній Раді за прийняття надважливого рішення про скасування імпортного мита та ПДВ на енергетичне обладнання. Такі кроки направлені на пришвидшення відновлювальних і ремонтних робіт на енергооб’єктах, збільшення кількості обладнання, що закуповується, розвиток розподіленої генерації та підвищення енергоефективності і енергонезалежності України в цілому. Впевнений, що це дозволить розширити можливості для встановлення генерувальних установок в регіонах та посилити стійкість енергосистеми під час складної ситуації з електропостачанням”, – сказав Міністр енергетики Герман Галущенко, коментуючи прийняте рішення. За його словами, це значно спростить можливість для фізичних осіб та бізнесу у забезпеченні себе альтернативними джерелами енергії.

Наразі відбудова української енергетики та розвиток додаткової генерації – одна з ключових тем для роботи, зокрема, з міжнародними партнерами, яку проводить Міністерство енергетики. “Держава робить все, аби залучити якомога більше зовнішньої допомоги для української енергосистеми: як експертної, так й фінансової та технічної”, – наголошує Міністр енергетики.

Зокрема, тривають закупівлі та постачання генеруючого обладнання для компаній паливно-енергетичного комплексу за рахунок Фонду підтримки енергетики. Загальна сума внесків у Фонді вже становить понад 551 млн євро. При Міненерго створено Групу координації міжнародної допомоги, яка працює над першочерговими критично важливими потребами для відновлення енергетики та підготовки до зими.

Завдяки дипломатичним зусиллям України, реалізується ряд ініціатив, підтриманих міжнародними партнерами, для забезпечення об’єктів критичної інфраструктури джерелами відновлюваної енергетики та установками зберігання енергії.

Уряд України активно працює над створенням необхідних умов для проходження опалювального періоду 2024/25 року та забезпечення населення, бізнеса і закладів соціальної сфери світлом та теплом. Зокрема, для стимулювання створення додаткових генеруючих потужностей було ухвалено низку дерегуляційних рішень – йдеться про регуляцію будівельної частини, підключення до газових, теплових та електромереж та контроль виконання цих рішень. Також прийнято ряд фінансових програм для стимулювання розвитку розподіленої генерації.