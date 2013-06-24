До 190 000 збільшено кількість українців, які протягом трьох років зможуть опанувати нову професію або підвищити кваліфікацію в межах Skills Alliance. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна, за результатами другої координаційної зустрічі в межах ініціативи Skills Alliance. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Структурне безробіття залишається одним із головних викликів на сьогодні. Для його подолання ми вже реалізовуємо низку програм професійної освіти, перенавчання та підвищення кваліфікації українців. Ініціатива Skills Alliance повинна суттєво посилити цей напрям. Сьогодні ми скоординували зусилля з учасниками Альянсу і вони підтвердили свої зобов’язання навчити 190 205 осіб. Це навіть перевищує початково оголошену мету в 180 000, представлену на Конференції з відновлення України 2024 у Берліні», — повідомила Тетяна Бережна.

Ініціативу Skills Alliance Міністерство економіки України реалізує спільно з Федеральним Міністерством економічної співпраці і розвитку Німеччини (BMZ).

«Україні потрібні кваліфіковані працівники, щоб відновити та зберегти економіку, та мати можливість відбудувати країну. Skills Alliance є відповіддю на цей виклик. На конференції Ukraine Recovery Conference ми з Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економіки України Юлією Свириденко започаткували Skills Alliance з метою підготовки фахівців для відновлення України. Зараз в Альянсі беруть участь 70 країн, організацій і компаній. Це обнадійливий знак», — сказала Міністр Федерального Міністерства економічної співпраці і розвитку Німеччини Свенья Шульце.

Учасники заходу, серед яких представники урядів країн, міжнародних організацій, донорів, бізнесу та громадського сектору обговорили:

- Потреби ринку праці у ключових секторах економіки для відбудови та відновлення України;

- мапування діючих програм перенавчання та підвищення кваліфікації;

- інноваційні проекти та ініціативи, що підтримуються учасниками Skills Alliance;

- роботу підгруп Альянсу за напрямками:

1) Професійне навчання та підвищення кваліфікації.

2) Врахування особливих потреб і забезпечення інклюзії (навчальні ініціативи для людей з інвалідністю, ветеранів та ветеранок, жінок, ВПО).

3) Професійне навчання за кордоном та взаємне визнання дипломів і кваліфікацій.

А також обговорили оновлення від Галузевої робочої групи з питань освіти.

Як пояснює Тетяна Бережна, проведення мапування дозволить учасникам Skills Alliance створити навчальні можливості для українців як в Україні, так і за кордоном. Ініціатива також сприятиме інтеграції в ринок праці внутрішньо переміщених осіб, молоді, ветеранів, людей з інвалідністю, українців, які повертатимуться додому.

Довідково

Skills Alliance створили під час Міжнародної конференції з відновлення України URC-2024, що відбулась в червні 2024 року у Берліні. Серед учасників понад 70 країн, донорів, міжнародних партнерів та представників бізнес-спільноти. Мета ініціативи — надати можливість перекваліфікації чи підвищення кваліфікації українців. У найближчі три роки на ці потреби планують виділити 700 млн євро.

До Skills Alliance увійшли такі країни як: Бельгія, Естонія, Європейський Союз (ЄС), Франція, Німеччина, Італія, Японія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Республіка Корея, Швеція, Велика Британія, Україна, Швейцарія, а також різноманітні міжнародні фінансові установи та організації, які включають: Банк розвитку Ради Європи (CEB), Європейський банк реконструкції та розвитку (EBRD), Європейський інвестиційний банк (EIB), Світовий банк, Міжнародна організація праці (МОП), Міжнародна організація з міграції України (IOM Україна), Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Також приватні компанії, такі як: Abt Global, Bayer, Google, PricewaterhouseCoopers (PWC), Scania.