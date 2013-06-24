Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулося перше засідання Керівної ради з питань координації діяльності центральних органів виконавчої влади для підтримки участі України у Багатосторонній координаційній платформі донорів. До керівної ради увійшли представники міністерств фінансів, економіки, юстиції, розвитку громад, територій та інфраструктури, представники України в МВФ.

Як наголосив Прем’єр-міністр, завдання керівної ради — скоординувати потреби України, розподілити обов’язки та поставити цілі до кінця року. Глава уряду дав завдання міністерствам проаналізувати, які напрями потребують додаткового фінансування: держбюджет, проєкти швидкого відновлення (насамперед енергетика), проєкти підтримки економіки і приватного сектору.

«Україні вже відкритий доступ до фінансування в межах програми ЄС Ukraine Facility. Маємо якнайшвидше сформувати єдиний список проєктів, які готові до залучення інвестицій», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр зазначив, що до кінця року міністерства повинні розробити цифрове рішення, щоб у режимі реального часу бачити перелік усієї допомоги на підтримку пріоритетних секторів.

Як наголосив міністр фінансів Сергій Марченко, заступник голови керівної ради і співголова керівного комітету платформи від України, пріоритетні питання — залучення бюджетної підтримки, критичне відновлення, управління публічними інвестиціями, робота над матрицею реформ, підтримка приватного сектору, координація роботи із зацікавленими особами, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.