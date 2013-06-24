9 жовтня відбувся другий раунд двосторонньої зустрічі України і Європейської комісії в межах скринінгу відповідності законодавства України нормам права Європейського Союзу за напрямом «Система управління державними фінансами» як частини процесу реформи державного управління. Підсумки роботи Мінфіну з адаптації законодавства України до права ЄС у сфері СУДФ представив перший заступник міністра Денис Улютін. Ця сфера пов’язана з вісьмома переговорними розділами ЄС: корпоративне право, оподаткування, економічна і монетарна політика, статистика, митний союз, фінансовий контроль, податково-бюджетна політика, економічні критерії.

Денис Улютін докладно розповів про ключові досягнення Мінфіну в реформуванні системи управління державними фінансами. «2001 року було розпочато реформу із трансформації бюджетного законодавства і впровадження нового Бюджетного кодексу України. Відтоді Україна постійно вдосконалює галузь управління державними фінансами відповідно до найвдалішого світового досвіду, будуючи умови для сталого економічного розвитку, залучення інвестицій і вступу в ЄС. Сьогодні, навіть в умовах повномасштабного вторгнення рф і екстремальної невизначеності, ми повертаємося до кращих практик бюджетного процесу в таких ключових сферах, як середньострокове бюджетне планування та управління фіскальними ризиками на центральному і місцевому рівнях. А у проєкті держбюджету-2025 Мінфін запроваджує новий механізм управління публічними інвестиціями, який дасть змогу систематизувати всі проєкти відповідно до пріоритетів відновлення та розвитку, що особливо актуально в умовах надзвичайно обмежених ресурсів», — зазначив він.

Робота з реформування триває і передбачає оптимізацію Мінфіном кількості головних розпорядників коштів, яких в Україні 85; запровадження фіскального ризик-менеджменту місцевих бюджетів; реалізацію цілей для ефективного управління держборгом відповідно до Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2024—2026 роки; створення ІТ-екосистеми для управління державними інвестиціями.

Заступник міністра з питань європейської інтеграції Валерія Іонан представила досягнення та плани України щодо впорядкування, доступності, якості та цифровізації адміністративних послуг, а також їх узгодження із законодавством ЄС, зокрема European Interoperability framework, eIDAS та Single Digital Gateway.

Україна досягла вагомих результатів у впровадженні європейських цифрових стандартів. Наша країна отримала максимальні оцінки за імплементацію Європейської рамки взаємодії (European Interoperability Framework), про що свідчить Digital Public Administration factsheets — 2024. Один із ключових пріоритетів України — взаємне визнання електронних довірчих послуг між Україною та ЄС. Необхідні законодавчі зміни вже проведено, Європейський Союз високо оцінив відповідність України реформам у цій царині. Право ЄС динамічно розвивається, і ми плануємо відображення цих змін в українському законодавстві, зокрема щодо оновлення регламенту ЄС eIDAS 2.

«Україна робить значні кроки в напрямі повної цифровізації державних послуг. Наша мета — повна інтеграція в цифровий простір ЄС, і ми активно працюємо над взаємним визнанням електронних довірчих послуг між Україною та Європейським Союзом. Україна вже приєдналася до консорціуму Potential, який працює над розробленням European Digital Identity Wallet (EUDI), де ми співпрацюємо з 19 державами-членами ЄС. Об’єднані зусилля наближають нас до спільної цифрової Європи», — підкреслила Валерія Іонан.

Під час зустрічі було зазначено, що на порталі «Дія» доступно понад 125 послуг для громадян та бізнесу, а в застосунку «Дія» — більш як 30. Досвід показує, що цифрова трансформація держави має потужний антикорупційний ефект. Лише за два роки держава заощадила 16,3 млрд грн завдяки цифровим рішенням. Також триває активна робота над упровадженням законодавчих змін для інтеграції в європейську цифрову екосистему.

Плани на найближчі роки щодо доступності державних послуг містять відновлення та модернізацію центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), які було зруйновано чи пошкоджено внаслідок війни, а також перетворення їх на інклюзивні та цифрові офіси для забезпечення рівного доступу для всіх громадян.

Для цього ми працюємо над збільшенням покриття швидкісним інтернетом та відновленням телекомінфраструктури й подальшою адаптацією законодавства до вимог eIDAS 2 і NIS2 (директива Європейського Союзу щодо забезпечення високого рівня кібербезпеки мережевих та інформаційних систем). Це дасть змогу спростити процеси надання електронних послуг і забезпечить повну взаємодію із цифровими системами ЄС. Готуємося до наступних зустрічей з ЄС, адже цифровізація — наскрізний елемент, наявний у багатьох переговорних розділах.

Двосторонні зустрічі з ЄС тривають у межах переговорного процесу щодо вступу України в Європейський Союз, мета яких — забезпечення відповідності національних реформ європейським стандартам та повна інтеграція України із цифровим простором ЄС.

Джерела:

Міністерство фінансів

Міністерство цифрової трансформації