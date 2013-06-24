13 березня у м. Брюссель (Королівство Бельгія) відбулась двостороння зустріч в рамках скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС за переговорним розділом 6 «Корпоративне право». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Міністерство фінансів у складі української делегації представили заступник Міністра Світлана Воробей, директор Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності Людмила Гапоненко та заступник директора Департаменту Ганна Нікітан.

Світлана Воробей представила Європейській Комісії досягнення України у сферах обов’язкового аудиту, фінансової звітності та звітування зі сталого розвитку.

За цими напрямами Україна забезпечила гармонізацію національного законодавства з нормами ЄС, зокрема:

•⁠⁠удосконалено законодавчі засади ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до положень європейського законодавства;

•⁠⁠забезпечено підвищення рівня прозорості та співставності показників фінансової звітності підприємств;

•⁠ забезпечено доступність фінансової звітності підприємств шляхом її публічного оприлюднення;

•⁠⁠запроваджено європейську модель суспільного нагляду за аудиторською діяльністю;

•⁠⁠втілено низку ініціатив щодо вимог до аудитора та аудиторської фірми, порядку атестації аудиторів та створення умов для входження у професію молоді та досвідчених фахівців;

•⁠⁠забезпечено функціонування оновленого Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

•⁠⁠схвалено «Стратегію впровадження підприємствами звітності зі сталого розвитку», якою визначено план заходів з питань запровадження в Україні такої звітності.

Світлана Воробей подякувала європейським партнерам за співпрацю та наголосила, що попри повномасштабне вторгнення росії, Україна незмінно рухається в напрямку продовження євроінтеграційних процесів.

Довідково

Передумовою успішної євроінтеграції країн-претендентів на вступ у Євросоюз, серед іншого, є адаптація національного законодавства до норм європейського права. Щоб стати членом ЄС, Україна має вдосконалити свою законодавчу базу, привівши її у відповідність до законів ЄС. Адаптація законодавства відбувається поетапно – Уряд здійснює необхідні заходи, які наближають закони України у різних сферах до норм права ЄС. Коли черговий етап роботи завершено, українська урядова делегація вирушає до Брюсселя, де в рамках офіційного скринінгу презентує результати представникам Європейської Комісії.

Вони ретельно порівнюють законодавства, стратегічні рамки, інституційні структури та адміністративні спроможності країни-кандидата зі стандартами ЄС. Це є основою для розробки рекомендацій Єврокомісії у кожній сфері переговорного процесу.