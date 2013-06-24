У Брюсселі відбувся офіційний скринінг відповідності українського законодавства нормам Європейського Союзу за розділом 20 «Підприємництво та промислова політика».

Зустріч онлайн відкрила голова делегації та головний переговірник віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина. Напрацювання України щодо адаптації українського законодавства до норм ЄС презентували заступники міністра економіки Тетяна Бережна та Андрій Телюпа, заступник директора департаменту регуляторної політики та підприємництва Мінекономіки Олександр Васильчук, а також представники Міністерства освіти і науки, Державного космічного агентства, Державної служби геології та надр, Міністерства розвитку громад та територій і Міністерства стратегічних галузей промисловості.

Підготовка до скринінгу тривала кілька місяців і містила взаємодію між структурними підрозділами Міністерства економіки, профільними органами державної влади та Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Під час сесій команда Мінекономіки презентувала прогрес у таких напрямах: розвиток промислової політики — модернізація промислових екосистем, впровадження принципів Smart Specialisation, підтримка зеленої трансформації виробництва; підтримка малого і середнього бізнесу — участь у Програмі єдиного ринку ЄС, стимулювання кластерного розвитку, спрощення доступу до фінансування; розвиток легкої промисловості — підтримка підприємств, які навіть в умовах війни зберігають виробництво, експорт і робочі місця, а також впровадження принципів циркулярної економіки; корпоративна сталість і відповідальність бізнесу —гармонізація політик з європейськими стандартами корпоративної відповідальності та сталого розвитку; дерегуляція і цифровізація — спрощення регулювання, розвиток цифрових сервісів для бізнесу; розвиток соціальної економіки — підтримка підприємств, орієнтованих на суспільні потреби та відновлення громад; відновлення сталеливарної промисловості — презентація планів з відбудови виробничих потужностей та інтеграції в європейські ланцюги постачання.

«Ми представили практичні інструменти підтримки бізнесу і розвитку промисловості: програму «Доступні кредити 5—7—9%», гранти для створення і розвитку переробних підприємств, рішення для модернізації виробництва та запровадження Smart Specialisation у регіонах», — зазначив Андрій Телюпа.

Європейська комісія відзначила високий рівень підготовки української делегації. Серед питань, які потребують додаткової уваги, — передбачення швидшого впровадження директиви щодо прострочених платежів (Late Payment Directive).

«Позитивний результат скринінгу — важливий крок у переговорах про вступ України до Європейського Союзу. Ми продовжимо роботу над адаптацією законодавства до права ЄС, впровадженням європейських підходів у підтримці бізнесу і промисловості та реалізацією пріоритетних реформ», — додав Андрій Телюпа, повідомляє Мінекономіки.