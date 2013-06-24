У понеділок у Брюсселі розпочалися двосторонні зустрічі представників України та Європейської комісії в межах офіційного скринінгу відповідності українського законодавства праву ЄС за розділом 28 «Захист прав споживачів та охорона здоров’я», що належить до кластера 2 «Внутрішній ринок». Такі зустрічі — складова переговорного процесу вступу країни у Європейський Союз.

Виступаючи зі вступним словом, голова делегації віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина наголосила, що для держави захист прав споживачів завжди був пріоритетним.

«Одним з перших законів і нормативних актів, ухвалених в Україні після здобуття незалежності, був закон про захист прав споживачів — ключове ринкове регулювання, вкрай необхідне в Україні. Це також стосується політики щодо громадського здоров’я. За останні роки в межах Угоди про асоціацію ми втілили істотні реформи для зміцнення нашої нормативно-правової бази щодо регулювання у галузях громадського здоров’я та захисту прав споживачів. Ми вдосконалили ринковий нагляд та посилили права споживачів. Адаптація нашого законодавства до права ЄС була і залишається основою цього процесу навіть в умовах повномасштабної агресії», — наголосила віцепрем’єр-міністр.

Під час двосторонніх зустрічей за розділом 28, які тривають з 10 по 12 лютого 2025 року, українська делегація представить доповіді, що охоплюють такі питання: загальні принципи споживчої політики ЄС та України; захист прав споживачів; безпека продукції; лікарські засоби; косметична продукція; контроль над обігом тютюну; нерівність у галузі охорони здоров’я; антикорупційні заходи в галузі охорони здоров’я та багато інших, повідомляє Служба віцепрем’єра.