Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із Президентом Словенії Наташею Пірц Мусар.

Глава держави назвав цей візит у День Конституції України дуже символічним і подякував за всю підтримку, яку Словенія надає нашій країні і в боротьбі з російською агресією, і на шляху до членства в ЄС.

Під час зустрічі лідери обговорили ситуацію на полі бою, зокрема на харківському напрямку, спільну роботу на рівні Євросоюзу та підготовку двосторонньої безпекової угоди між Україною та Словенією.

Окремо приділили увагу результатам першого Саміту миру. Володимир Зеленський відзначив участь Словенії у заході та зокрема виступ Наташі Пірц Мусар, під час якого вона зазначила, що Україна захищає не лише себе, а й міжнародне право.

Президент поінформував про роботу з підготовки другого Саміту миру. «Ми готуємо групи країн щодо пунктів формули миру. Ми всі, хто справді хоче миру, маємо розробити плани дій щодо всіх безпекових аспектів, які порушила росія. Ми не хочемо затягувати цю війну і маємо якнайшвидше прийти до справедливого миру», — сказав він.

Наташа Пірц Мусар подякувала за те, що Україна першою прийшла на допомогу, коли дві третини території Словенії опинилися під водою через масштабну повінь торік улітку.

Вона наголосила на підтримці України з боку Словенії та повідомила, що словенський уряд схвалив додаткові 5 мільйонів євро на гуманітарні потреби нашої країни.

Наташа Пірц Мусар зазначила, що Словенія підтримує формулу миру, бере участь у зустрічах щодо окремих її пунктів та є членом Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, повідомляє Офіс Президента.

Відбулася також зустріч Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із Президентом Словенії Наташою Пірц Мусар. Сторони обговорили взаємовідносини обох країн, євроінтеграцію нашої держави та захист прав українських дітей. Глава українського уряду подякував Словенії за підтримку в усіх сферах, включно з військовою допомогою.

«Також цінуємо рішення про додаткове надання 5 мільйонів євро на гуманітарні ініціативи та проєкти з відбудови України під час Конференції з відновлення у Берліні», — зазначив Денис Шмигаль.

Крім того, Прем’єр-міністр висловив вдячність за послідовну політику ЄС щодо посилення санкційного тиску на росію. Адже, як наголосив Денис Шмигаль, санкційний тиск на агресора має посилюватися.

Серед тем, які обговорювали на зустрічі, — продовження європейської інтеграції нашої держави. Як зазначив глава уряду, в цьому питанні Україна покладається на подальшу підтримку Словенії.

Під час зустрічі в присутності Прем’єр-міністра України та Президента Словенії було підписано меморандум про взаєморозуміння між урядами двох країн про співробітництво у сфері всебічної підтримки громадян України, тимчасово переміщених до Республіки Словенія.

Реалізація меморандуму сприятиме захисту прав українських дітей, що перебувають у Словенії, та безпечному поверненню сімей з дітьми в Україну в майбутньому, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.