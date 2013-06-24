Уряд Словенії ухвалив рішення приєднатися до спільної закупівлі боєприпасів для України у межах проєкту Європейського оборонного агентства (EDA), у якому вже беруть участь 23 країни-члени ЄС та Норвегія.

Про це повідомляє STA, передає Укрінформ.

«Уряд обговорив у четвер проєкт спільних закупівель ЄС боєприпасів для України та вирішив, що після того, як міністр оборони Мар’ян Шарец підпише проєктну угоду з Європейським оборонним агентством (EDA), уряд затвердить її шляхом видання указу», - заявили у Міноборони Словенії.

Як повідомлялося, ЄС ухвалив рішення про швидке постачання в Україну 1 мільйона боєприпасів. Було погоджено виділення 1 мільярда євро з ЄФМ для компенсації країнам ЄС за поставку вже існуючих боєприпасів та ще 1 мільярд євро – для нарощування спроможностей з виробництвіа артилерійських снарядів.

Водночас, за інформацією ЗМІ, через суперечку Франції та Польщі посли країн ЄС не змогли врегулювати розбіжності щодо спільних контрактів ЄС на закупівлю боєприпасів для України.