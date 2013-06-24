Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом ЗСУ за участі волонтерської групи Help army провело навчання перших офіцерів соціального супроводу для бойових бригад та цивільних. Проєкт покликаний посилити підтримку військовослужбовців та їхніх родин у вирішенні питань, пов’язаних з медичною, юридичною та психологічною допомогою.

«Ми втілюємо цей проєкт для того, щоб наші військові відчували підтримку і під час служби, і після. Військо — це родина. І ми маємо піклуватися одне про одного і робити все від нас залежне, щоб наші побратими та посестри знали, що вони можуть розраховувати не тільки на себе, а й довірити важливі питання службі супроводу, яка стане дієвим інструментом підтримки. Навчання охоплює підготовку представників десяти бойових бригад», — зазначив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Навчальна програма триває п’ять днів і містить основи правової допомоги, психологічної підтримки, реабілітації після поранень, а також особливості роботи з родинами загиблих і безвісти зниклих військовослужбовців.

Військовослужбовців, які беруть участь у навчанні, вже призначено на відповідні штатні посади або вони є кандидатами на ці посади.

«Служби супроводу надають цільову підтримку нашим захисникам, зокрема допомагають відновити документи, оформити правовий статус і надають фахові рекомендації щодо подальшого проходженнявійськової служби», — наголосив начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ Олександр Кутков.

За словами представниці волонтерської групи Олени Шержукової, значну увагу під час навчання приділено питанням супроводу поранених у тилових та прифронтових шпиталях та допомозі родинам військових, повідомляє Міноборони.

ВИШКІЛ. Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом ЗСУ за участі волонтерської групи Help army провело навчання перших офіцерів соціального супроводу для бойових бригад та цивільних. Проєкт покликаний посилити підтримку військовослужбовців та їхніх родин у вирішенні питань, пов’язаних з медичною, юридичною та психологічною допомогою.

«Ми втілюємо цей проєкт для того, щоб наші військові відчували підтримку і під час служби, і після. Військо — це родина. І ми маємо піклуватися одне про одного і робити все від нас залежне, щоб наші побратими та посестри знали, що вони можуть розраховувати не тільки на себе, а й довірити важливі питання службі супроводу, яка стане дієвим інструментом підтримки. Навчання охоплює підготовку представників десяти бойових бригад», — зазначив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Навчальна програма триває п’ять днів і містить основи правової допомоги, психологічної підтримки, реабілітації після поранень, а також особливості роботи з родинами загиблих і безвісти зниклих військовослужбовців.

Військовослужбовців, які беруть участь у навчанні, вже призначено на відповідні штатні посади або вони є кандидатами на ці посади.

«Служби супроводу надають цільову підтримку нашим захисникам, зокрема допомагають відновити документи, оформити правовий статус і надають фахові рекомендації щодо подальшого проходженнявійськової служби», — наголосив начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ Олександр Кутков.

За словами представниці волонтерської групи Олени Шержукової, значну увагу під час навчання приділено питанням супроводу поранених у тилових та прифронтових шпиталях та допомозі родинам військових, повідомляє Міноборони.