Державна служба зайнятості (ДСЗ) запустила масштабне опитування роботодавців, метою якого є вивчення поточної та перспективної потреби підприємств у працівниках, виявлення можливих перешкод у працевлаштуванні різних категорій громадян. Окремо фахівці служби вивчатимуть готовність бізнесу до залучення кадрів серед ветеранської спільноти, створення можливостей для працевлаштування внутрішньо переміщених громадян. Вперше буде досліджуватися ставлення підприємців до найму або повернення на роботу людей пенсійного віку, а також спроможність та бажання працевлаштовувати жінок у професіях, де традиційно переважали чоловіки. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Результатом анкетування має стати подальше удосконалення роботи служби, програм сприяння зайнятості, впровадження проектів щодо стимулювання роботодавця задля збереження та створення нових робочих місць. І, як наслідок, зменшення структурного безробіття.

Дослідженням планується охопити понад 50 тис. представників малого, середнього та великого бізнесу, що працюють у різних сферах та мають в структурі до 5 млн працівників.

«Держава хоче краще розуміти потреби ринку праці та тісніше взаємодіяти з роботодавцями щодо підготовки необхідних їм працівників. Ми вже запустили першу наглядову раду — в Полтавському центрі профтехосвіти, щоб бізнес мав можливість безпосередньо впливати на осучаснення ЦПТО, підготовку потрібних їм кваліфікованих кадрів, коригувати навчальні курси та програми. Опитування роботодавців дозволить ще більше оптимізувати цей процес», — зазначила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна.

«Служба зайнятості опитає вдвічі більше роботодавців, ніж було торік. І ми отримаємо зріз по різних сферах діяльності і підприємствах різних форм власності, куди та яким чином нам далі рухатися, щоб задовольнити запит і потреби роботодавців, а також працевлаштувати тих, хто шукає роботу. Тобто ця аналітика буде для нас певною дорожньою картою на 2025 рік. І ми розраховуємо на відверті розгорнуті відповіді і щодо очікувань від служби, і щодо оцінки діяльності, щоб ми могли оперативно реагувати», — зазначила директор Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

Залучення роботодавців до цього опитування має ключове значення, оскільки отримані дані допоможуть:

Зрозуміти кадрові потреби підприємств: Це дозволить краще оцінити ситуацію на ринку праці та прогнозувати майбутні потреби у кадрах. Оцінити потребу в гнучких формах організації праці: Виявити попит на дистанційну чи надомну працю, що дозволить зрозуміти зміни на ринку праці, зокрема в контексті сучасної цифровізації і вимог сучасного бізнес-середовища. Планувати та адаптувати відповідні програми навчання та підготовки кадрів: Зібрана інформація дасть змогу планувати навчальні програми для підприємств, що сприятиме забезпеченню роботодавців кваліфікованими працівниками, а також розробити навчальні курси в Центрах професійно-технічної освіти ДСЗ відповідно до потреб ринку праці. Сприяти післявоєнному відновленню економіки: Отримана інформація дозволить підготувати проєкти для забезпечення відновлення економіки та ринку праці в умовах повоєнної відбудови. Оцінити рівень готовності служби до інтеграції в трудовий процес різних соціальних груп, зокрема людей з інвалідністю, в тому числі внаслідок війни. Це дозволить визначити наявні перепони, що заважають рівному доступу до працевлаштування, а також визначити, які заходи необхідно запровадити для забезпечення інклюзивного середовища та безбар'єрності.

Опитування триватиме до 31.01.25 року.

Загалом, дослідження є важливим інструментом для оцінки ситуації на ринку праці. Опитування проводиться на онлайн платформі Державної служби зайнятості. Роботодавців, які беруть участь у дослідженні, отримають персональне посилання для заповнення анкети.