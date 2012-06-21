Компанія з виробництва процесорів Qualcomm повыдомила про збитки у ІІ кварталі 2019 року і планує розпочати 2020 рік з повноцінного старту технології 5G. Компанія зазнала збитків через успіхи смартфонів Huawei. Китайці самі розробляють всі комплектуючі для своїх девайсів. Але Qualcomm наразі має монополію на створення процесорів, які підтримують 5G, такої технології немає ніхто з конкурентів Qualcomm . У зв'язку з цим компанія збирається компенсувати всі збитки за допомогою 5G.
5G вельми приваблива технологія для споживача, і при нинішньому успіху 4G компанія вже почала боротьбу за першість. Але переможцем стане не той, хто буде першим, а той, хто випустить найпродуктивнішу і найякіснішу модель. Таким чином всі ті, хто збирається реалізувати технологію 5G стають заручниками фінансової «пастки» від Qualcomm. Експерт робить висновок, що смартфони подорожчають через відсутність конкурентів і збитки Qualcomm, яка завищать ціну на свою продукцію.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»