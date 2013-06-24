Держава розглядає енергетичний сектор як один з найважливіших за значенням після оборонного. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час урочистостей з нагоди Дня енергетика.Він зазначив, що уряд проводить комплексну політику посилення та відновлення енергетики, робота триває зокрема у п’яти ключових напрямах.

«Перше — це безпосереднє відновлення всього, що можна відновити. Насамперед генерації та розподільчих систем. Друге — акумулювання допомоги від партнерів. До Фонду підтримки української енергетики залучено понад 1 мільярд євро оголошених та внесених коштів», — підкреслив Денис Шмигаль.

За його словами, третій напрям роботи — енергетична стійкість громадян та бізнесу. У цьому питанні уряд приділяє значну увагу розвитку розподіленої генерації та відновлюваним джерелам енергії. Зусилля держави також спрямовано на захист енергетичних об’єктів, значна кількість яких вже має другий рівень захисту, й ці роботи тривають. «Але найефективніше — це посилення ППО для надійного прикриття ключових енергетичних вузлів», — підкреслив Денис Шмигаль.

Імпорт електроенергії з Європи — ще один вектор у роботі. «Ми домовилися про розширення лімітів з 1,7 до 2,1 гігавата. Це дає нам додатковий ресурс для балансування енергосистеми й покриття дефіциту», — зазначив глава уряду.

У вітальному слові Денис Шмигаль відзначив героїзм та зусилля працівників енергетичної галузі, завдяки яким українці мають світло й тепло.

«Понад тисячу ракет росія випустила по об’єктах української енергетики. Уже третю зиму поспіль деякі експерти прогнозують Україні суцільну темряву. Але світло є і буде. Завдяки вам, вашій важкій праці, вашій сміливості, вашій незламності, вашому професіоналізму», — звернувся Денис Шмигаль до представників енергетичної галузі і вручив їм відзнаки за роботу в цілодобовому режимі під ударами ворожих дронів та ракет зі щоденним ризиком для життя.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ