Українці, які не мають достатнього страхового стажу для пенсії за віком, можуть отримувати державну соціальну допомогу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Де її оформити та які документи необхідні – в інфографіці.
#ЗміниЄ
Українці, які не мають достатнього страхового стажу для пенсії за віком, можуть отримувати державну соціальну допомогу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Де її оформити та які документи необхідні – в інфографіці.
#ЗміниЄ
президент україни
Урядовий портал
УКРІНФОРМ
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
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