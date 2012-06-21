З 1 березня приблизно 10 мільйонів українських пенсіонерів відчули, що пенсійна реформа, яку розпочато в жовтні 2017 року, дає позитивні результати. Це віце-прем’єр-міністр Павло Розенко заявив, перебуваючи у Хмельницькому. «Відтепер індексація та осучаснення пенсій проходитимуть автоматично. Щороку 1 березня людина отримуватиме нову проіндексовану пенсію. Це постійна щомісячна виплата», — зазначив він, зауваживши: з ініціативи Президента було прийнято рішення, що розмір індексації не може бути меншим, ніж 100 гривень.
«Нині 2,5 мільйона українців отримали під час індексації понад 1000 гривень щомісячних виплат. Попри важкий фінансовий стан, у якому перебуває наша держава, адже війна ще не завершилася, ми все-таки знаходимо можливості для підвищення і пенсій, і заробітних плат. Жодної соціальної програми не буде зупинено. Це жорстка позиція і Президента, і Кабінету Міністрів. Ми виплачуватимемо монетизовані субсидії й підвищуватимемо пенсії. Більше того, запроваджуватимемо нові соціальні програми для підвищення рівня життя наших співгромадян», — підсумував Павло Розенко.