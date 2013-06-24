Рухатися вперед усіма важливими напрямами роботи Мінсоцполітики, зокрема і далі розвивати соціальні послуги, запровадити базову соціальну допомогу, яка сприятиме боротьбі з бідністю та буде зрозумілою, автоматизованою. Такі пріоритети на 2025 рік у соціальній сфері окреслила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю Укрінформу.

«Також у 2025-му хотіли б забезпечити справедливі пенсії для українців та завершити реформу «єПотенціал», яка допомогла б людям відновлюватися повноцінно й активно долучатися до суспільного життя. Працюватимемо над подальшою підтримкою громадян, які постраждали від війни, також тих, що повертаються з полону», — зазначила Оксана Жолнович.

За її словами, упровадження нових та масштабування ще більш ефективних соціальних послуг для родин з дітьми, ветеранів, людей старшого віку, осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених — головний пріоритет в роботі Мінсоцполітики.

«2024 року ми вперше запровадили субсидію на оренду житла для ВПО, спрямували допомогу обсягом 15 мільярдів гривень на компенсацію купівлі житла тим, хто через війну втратив єдину домівку. Також для підтримки наших ветеранів вперше внесли в перелік допоміжних засобів реабілітації найкращі комплектуючі, найдорожчі з тих, що є на ринку, переглянули ціни на всі допоміжні засоби реабілітації», — додала міністр, повідомляє Мінсоцполітики.