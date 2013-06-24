Торік соціальні послуги отримали 82 028 людей, які мають статус учасників бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни. Загалом їм було надано понад 160 тисяч соціальних послуг. Серед найбільш затребуваних — психологічна допомога, послуги адаптації та супроводу, стаціонарний і домашній догляд, короткотермінове проживання, представництво інтересів, транспортні послуги, консультування.

Понад 37 тисяч осіб — членів родин загиблих військовослужбовців скористалися соціальними послугами. Їм було надано більш як 69 тисяч послуг, серед яких соціальна адаптація, інформування та консультування.

«Для нас надзвичайно важливо створювати всі умови, щоб, повертаючись до цивільного життя, ветерани були соціально й економічно активними. І соціальна підтримка, зокрема надані якісні та вчасні послуги — успішна складова процесу повернення й адаптації. Пропонуючи і надаючи ці послуги, держава та громади не лише демонструють повагу до людей, які стали на захист країни, а й формують їхню спроможність, створюють більше можливостей для повноцінного життя. Цю роботу продовжуватимемо. Зокрема, плануємо розширити кількість військових підрозділів, де надаватимуть послугу соціального супроводу військових та членів родин, охопивши нею понад 20 тисяч осіб цієї категорії», —зазначила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

У планах Мінсоцполітики — розвиток послуги соціальної адаптації із залученням міжнародних партнерів, розширення кількості рекреаційних закладів, на базі яких надаватимуть послугу. Також у розробленні нові соціальні послуги для ветеранів війни, зокрема тих, хто втратив рухову активність, консультуватимуть щодо адаптації житлових приміщень, повідомляє Мінсоцполітики.