Програма розвитку ООН (UNDP) в Україні передала Міністерству соціальної політики програмне забезпечення «Онлайн-кабінет кейс-менеджера», яке розробили за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах проєкту «EU4Recovery — Розширення можливостей громад в Україні». Така ініціатива сприяє цифровій трансформації соціальних послуг у всій країні.

Швидкий доступ до інформації, надійний захист персональних даних та поліпшення якості послуг — ці та інші переваги програмного рішення відчують не лише соціальні працівники, а й люди та сім’ї, які отримуватимуть соціальні послуги. Фахівці витрачатимуть менше часу на те, щоб заповнити документи і звіти, натомість зможуть зосередитися на наданні послуги.

За словами заступниці міністра соціальної політики Уляни Токарєвої, перехід на цифрові технології підсилить роботу надавачів соціальних послуг і спростить процес отримання таких послуг.

«Тепер у нас є програмне забезпечення і воно дає хороший інструмент роботи соціальним працівникам, які працюють на місцях та щоденно заповнюють стоси паперів. У нас з’являється онлайн-кабінет кейс-менеджера, який дасть змогу фахівцям соціальної сфери вже працювати в оновленому форматі. Я вдячна всім, хто вірить у соціальну сферу, долучається до процесу її цифровізації, допомагає нам створювати комфортні умови і для надання соціальних послуг, і для їх отримання. Усе це для того, щоб кожна людина мала доступ до соціальних послуг», — додала Уляна Токарєва.

Онлайн-кабінет кейс-менеджера розробили для Соціального вебпорталу електронних послуг Мінсоцполітики — підсистеми Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС). На Соцпорталі Мінсоцполітики також будуть доступні електронні кабінети отримувача та надавача соціальних послуг. Їхня онлайн-взаємодія сприятиме швидшому, прозорішому та ефективнішому процесу надання послуг.

Керівник програм співробітництва Представництва ЄС в УкраїніШтефан Шльойнінгнаголосив на зобов’язанні ЄС підтримувати розвиток України, зокрема через ініціативи, які сприяють цифровізації. «ЄС підтримує шлях України до відновлення та прогресу. Визнаючи ключову роль цифрових технологій, ЄС надає пріоритет посиленню цифрового розвитку у власних кордонах і поширює ці зусилля на стратегічних партнерів, маючи на меті сприяти створенню єдиного інноваційного цифрового середовища», — сказавШтефан Шльойнінг.

А постійний представник UNDP в Україні Яко Сільє зазначив, що UNDP разом з ЄС та іншими партнерами з розвитку допомагає Україні впроваджувати електронні послуги та онлайн-платформи, які стають стандартом для надання якісних адміністративних послуг. «Ми впевнені, що такі технологічні інструменти можуть полегшити надання ефективної персоналізованої підтримки тим, хто її потребує, а це сприятиме зміцненню та підвищенню життєстійкості громад», — сказав він.

Програмне забезпечення «Онлайн-кабінет кейс-менеджера» розробило ТОВ «РЕНОМЕ-СМАРТ», повідомляє Мінсоцполітики.