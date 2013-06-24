Мінсоцполітики вітає ухвалення народними депутатами України змін Державного бюджету України на 2022 рік, які передбачають збільшення фінансування соціальної підтримки людей та виплати пенсій. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, ухвалені зміни додатково збільшили фінансування:

соціальних допомог – на 5,7 млрд гривень,

субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг – на 3,3 млрд гривень,

допомоги на проживання внутрішньо-переміщеним особам – на 32,4 млрд гривень,

виплати пенсій - на 32,3 млрд гривень.

«Широкомасштабна загарбницька війна росії проти України триває. Через терористичні дії російської федерації, спрямовані на геноцид українського народу, руйнування економіки та систем життєзабезпечення, продовжують зростати потреби людей у підтримці з боку держави і зменшуються ресурси, які може для цього згенерувати економіка.

Але сьогодні Збройні Сили України, кожен громадянин та всі гілки влади об’єднались і на ділі захищають цінності, які стоять за кожним словом статті першої Конституції нашої держави. Зокрема те, що Україна є соціальною державою. Державою, в якій люди – не ресурс, а капітал. Державою, яка існує для людей і бореться за те, щоб існувати для людей, а не навпаки.

Уряд абсолютно одностайний в тому, що під час воєнного стану є два основні пріоритети – армія та підтримка людей, які цього потребують. І я вдячна особисто Сергію Марченку, Міністру фінансів, який, як би не було складно, послідовно забезпечує фінансування цих пріоритетів протягом всього часу дії воєнного стану, шукає та залучає нові джерела фінансування.

Ми регулярно оцінюємо, наскільки зростають через втрату роботи, вимушене переміщення та інші наслідки війни потреби людей у соціальній допомозі, субсидіях на оплату комунальних послуг. Ми розуміємо, що значна кількість внутрішньо переміщених людей через активні бойові дії або зруйноване житло не може повернутись додому, і для них потрібно продовжувати програму допомоги на проживання. Наш Уряд також впевнений, що попри те, що надходження від ЄСВ менші за плани, які були до широкомасштабного вторгнення, наші літні люди мають отримувати пенсії в повному обсязі. І тому я щиро вдячна народним депутатам України, які розуміють кожен з цих пріоритетів, і підтримали необхідні зміни до Державного бюджету України на цей рік», - прокоментувала Міністр соціальної політики України Марина Лазебна.