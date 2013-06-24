Міністерство фінансів вчасно та в повному обсязі профінансувало соцвиплати за три квартали 2024 року — із держбюджету на соцвиплати, які забезпечує Мінсоцполітики, було спрямовано 319,1 млрд гривень.

Зокрема: 204,5 млрд грн— на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, і покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду; 54,8 млрд грн— на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, зокрема на виплати допомоги: більш як 460 тис. осіб з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; понад 1,1 млн сімей як ВПО на проживання; 11,1 млрд грн— на підтримку малозабезпечених сімей, зокрема на виплату: понад 178 тис. отримувачів допомоги малозабезпеченим сім’ям; 28,2 млрд грн— надання пільг і житлових субсидій громадянам, зокрема на виплату: понад 3,2 млн домогосподарств — отримувачам пільг і житлових субсидій; 17,5 млрд грн— на соціальний захист дітей та сім’ї, зокрема на виплату: майже 7 тис. отримувачів допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами; майже 580 тис. отримувачів допомоги під час народження дитини; майже 2 тис. отримувачів допомоги під час усиновлення дитини; майже 52 тис. отримувачів допомоги на дітей одиноким матерям; 3,0 млрд грн— на соціальний захист осіб з інвалідністю, повідомляє Мінфін.