Між селами Волноваського району Донеччини, які лежать уздовж лінії розмежування, курсує безплатний автобус для місцевих людей з обмеженими фізичними можливостями. Цю соціальну ініціативу організувала і профінансувала благодійна організація «Карітас Маріуполь» у межах проєкту «Забезпечення базових потреб у різноманітних секторах особливо вразливих людей, потерпілих від конфлікту у буферній зоні на сході України, у 2019—2021 роках» за підтримки Caritas Germany. Як уточнили у благодійній організації, соціальний транспорт дає нагоду людям з обмеженими фізичними можливостями безплатно поїхати у районний центр до лікаря чи в аптеку, банк та установи, що займаються соціальним захистом населення, а також магазини.
У перший рейс автобус побував у селах Анадоль, Андріївка, Бахчовик, до центральної районної лікарні та відділення Пенсійного фонду вирушили 28 пасажирів із цих населених пунктів. Відтепер вони зможуть користуватися цією транспортною послугою протягом наступних двох років чинності проєкту.