Міністерство фінансів вчасно та в повному обсязі профінансувало соцвиплати в першому півріччі 2024 року. Так, із держбюджету на ці видатки було спрямовано 221,1 млрд грн, зокрема: 136,9 млрд грн — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду; 38,5 млрд грн — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, зокрема на виплату понад 450 тисячам осіб з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю та більш як 1 млн сімей допомоги на проживання ВПО; 7,7 млрд грн — на підтримку малозабезпечених сімей, зокрема на виплату понад 170 тис. отримувачів допомоги малозабезпеченим сім’ям; 24,4 млрд грн — надання пільг і житлових субсидій громадянам, зокрема на виплату понад 3,2 млн домогосподарств отримувачів пільг і житлових субсидій; 11,8 млрд грн — на соціальний захист дітей та сім’ї, зокрема на виплату: майже 9 тис. отримувачів допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, майже 600 тис. осіб для допомоги у зв’язку з народженням дитини, майже 2 тис. осіб для допомоги при усиновленні дитини; майже 60 тис. отримувачів допомоги на дітей одиноким матерям.

На соціальний захист осіб з інвалідністю спрямовано 1,8 млрд грн, повідомляє Мінфін.