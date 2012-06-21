Щороку 20 листопада на всіх урядових будівлях майорить прапор Великобританії.
20 листопада 1947 принцеса Єлизавета (майбутня королева Єлизавета II) вийшла заміж за Філіпа Маунтбаттен (Philip Mountbatten), герцога Единбурзького, у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. Після весілля Єлизавета взяла титул чоловіка і стала принцеса Єлизавета, герцогиня Единбурзька. Після сходження королеви на трон в 1952 році, річниця її весілля стала днем прапора в країні.
Встановленням днів прапора у Великобританії займається Департамент у справах культури, ЗМІ і спорту (DCMS).
Разом з річницею весілля монарха, днем прапора вважають день одруження королеви, День приєднання, День коронації, День Співдружності, дні народження членів королівської сім'ї, День Європи, і поминальну неділю.
Прапор також піднімається в день відкриття і закриття парламенту Великобританії.
У такі дні прапор піднімається на урядових будівлях (будівлях, використовуваних Короною), державних установах і будинках, що належать збройним силам країни.