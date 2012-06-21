Компанія Sony взялася допомогти всім, хто втомився боротися зі спекою власними силами. У рамках програми First Flight організований збір коштів на випуск кондиціонера Reon Pocket, який вставляється в кишеньку в футболці. Пристрій розмірами 116 х 54 х 20 мм і масою 85 г, опиняється біля основи шиї, використовує ефект Пельтьє, тому його можна використовувати як для охолодження, так і для обігріву.
Під час тестування було продемонстровано, що кондиціонер здатний знизити температуру з 30 ° С до 23 ° С або підняти з 31,5 ° С до 39,8 ° С. Наочно область дії пристрою видна на знімках з тепловізора.
Регулювати температуру пропонується за допомогою мобільного додатку, але в перспективі запланована реалізація автоматичного режиму за допомогою оновлень. Для зв'язку зі смартфоном використовується Bluetooth 5.0. За словами Sony, однієї зарядки акумулятора вистачає Reon Pocket на 24 години безперервної роботи. Сама зарядка від порту USB-C займає дві години.
Коштуватиме кондиціонер приблизно 120 доларів. Проект вже профінансовано (на момент підготовки новини – на 104%), але поставки почнуться тільки з березня майбутнього року. І тільки в Японії.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»