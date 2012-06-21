Студент Чорноморського національного університету ім. Петра Могили Павло Рєка розробив власну версію сонячних батарей у формі черепиці. Він здобув ступінь бакалавра, навчався на комп’ютерному факультеті вишу, а нині працює у фірмі, що встановлює сонячні панелі. «Тема його дипломної роботи також була пов’язана із сонячними панелями, — розповідає про студента викладач кафедри автоматизації та комп’ютерно інтегрованих технологій Олександр Бєліков. — Ми з ним почали працювати чотири роки тому. Разом брали участь у внутрішньоуніверситетському конкурсі стартапів Business opportunities. Два роки розробляли власні сонячні портативні панелі, є навіть патент і наукова стаття». Тоді Павло і запропонував ідею сонячних батарей у черепиці, але потрібен був час на реалізацію проекту. Винайдена сонячна черепиця має стати елементом сонячної електростанції. Розробку вже запатентовано і представлено на міжнародній агропромисловій виставці AgroExpo-2018, яка проходить щорічно на Кіровоградщині. Найближчим часом на підприємстві, де працює хлопець, планують спорудити тестовий дах із такої черепиці на полігоні в одному з мікрорайонів міста, а згодом започаткувати виробництво в Миколаєві.
ВИНАХІД