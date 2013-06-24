У межах спільного проєкту Міністерства енергетики України, Міністерства охорони здоров’я та Європейської комісії «Промінь надії» в Україну надійшло кілька партій сонячних панелей виробництва компанії Enel S.p.A.

Це 5876 сонячних панелей загальною потужністю приблизно 2 МВт, їх буде передано для забезпечення потреб українських лікарень.

Про ініціативу раніше оголошувала Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а відповідних домовленостей досягнуто завдяки спільній роботі міністра енергетики України Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.

«Ми дякуємо європейським партнерам за підтримку. Допомога обладнанням, а саме сонячними панелями, важлива для покриття потреб лікарень в енергопостачанні. Це забезпечить роботу медичного устаткування, яке рятує життя тисяч українців», — зазначив керівник Міненерго Герман Галущенко.

«В умовах постійних атак росії на енергетичну систему України медична інфраструктура стає дуже вразливою. Адже відключення електроенергії позначаються на роботі лікарень. Щоб медичні заклади могли безперебійно надавати допомогу пацієнтам, працюємо над їх оснащенням альтернативними джерелами енергії, зокрема сонячними панелями. Це важливий крок для енергетичної незалежності та стабільної роботи медичних закладів. Вдячні нашим міжнародним партнерам і друзям за цю підтримку», — сказав очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Міненерго зазначає, що обладнання надійде в заклади охорони здоров’я в Житомирській, Волинській, Хмельницькій, Київській та Одеській областях.