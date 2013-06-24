В Україні активно втілюють ініціативу, яку започаткували спільно Європейська комісія, Міністерство енергетики та Міністерство охорони здоров’я, «Промінь надії» зі встановлення сонячних станцій в українських закладах охорони здоров’я. З роботою нового устаткування в одному з медичних закладів Київської області ознайомилися представники Міненерго, МОЗ та Енергетичного співтовариства. У межах цього проєкту Україна отримала майже6000сонячних панелей від італійської Enel S.p.A. загальною потужністю майже 2 МВт, що дасть змогу забезпечити лікарні стабільним екологічним джерелом енергії. Активна реалізація проєкту відбувається у 18 медзакладах у п’яти регіонах України, сонячні електростанції повністю працюють у трьох медзакладах у Хмельницькій, Житомирській та Київській областях.

«Нині в межах реалізації проєкту «Промінь надії» ми відібрали майже 300 медзакладів (переважно це лікарні спроможної мережі), в яких буде встановлено сонячні електростанції. Центр первинної медико-санітарної допомоги у Коцюбинському — перший із трьох закладів, де введено в експлуатацію енергетичне обладнання. На сьогодні ще шість медзакладів перебувають на стадії облаштування сонячних станцій та ще у 25 закладах проведено тендерні процедури. Встановлення систем забезпечить живлення критичної інфраструктури лікарень навіть без централізованого електропостачання завдяки накопиченій енергії та подальшій генерації від сонячних панелей.

Ми прагнемо розширити цю важливу ініціативу у всій Україні, забезпечуючи повноцінну безперебійну роботу життєво необхідних медичних закладів», — прокоментував ініціативу заступник міністра охорони здоров’я Ігор Копач.

«На етапі опрацювання концепції проєкту ми вирішили, що потрібно підтримати медичні заклади. Це має надзвичайно важливе значення в умовах, коли росія щодня обстрілює нашу енергетику ракетами і дронами, адже устаткування дає змогу забезпечити безперебійне живлення критичного обладнання лікарень, отже і життя сотень тисяч хворих. Обов’язкова наявність батарей та гібридних інверторів передбачає, що лікарні надаватимуть послуги навіть без централізованого електропостачання.

На першому етапі передбачено встановлення сонячних панелей на приблизно 20 закладах. У роботі вже проєкти для 83 закладів. Наша амбітна мета — втілити цей проєкт у 300 лікарнях у всій Україні», — наголосив заступник міністра енергетики Роман Андарак.

Проєкт «Промінь надії» реалізують з допомогою Фонду підтримки енергетики України, створеного навесні 2022 року з ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка і єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон при Секретаріаті Енергетичного співтовариства. Проєкт також підтримала Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. За час свого функціонування він став ефективним інструментом надання міжнародної допомоги енергетичному сектору, завдяки якому українські енергетики мають змогу відновлюватися після російських атак, здійснювати ремонти, встановлювати нові енергопотужності, повідомляє МОЗ.