Україна розраховує на підтримку Світової організації торгівлі у відновленні українського аграрного експорту. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з директором СОТ Нгозі Оконджо-Івеалою, яка відвідала Київ, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Денис Шмигаль подякував СОТ за політичну підтримку та допомогу в подоланні викликів, які генерує росія, провокуючи світову продовольчу кризу. Він закликав посилити міжнародний тиск для відновлення зернової ініціативи та висловив сподівання на допомогу СОТ в гуманітарному розмінуванні.

Сторони також обговорили розвиток торгівлі та її диджиталізацію.

Нгозі Оконджо-Івеала наголосила на важливості розблокування зернового коридору. Директор СОТ високо оцінила українську програму підтримки малого та середнього бізнесу «єРобота», що допомагає створити робочі місця в Україні.

«Був радий почути, що СОТ підтримає програму та буде готова допомогти із залученням коштів для фінансування грантів», — зазначив Денис Шмигаль. Під час зустрічі відбулася передача Україною протоколу про схвалення Верховною Радою України змін до угоди про заснування СОТ. Ідеться про заборону субсидій за незаконне, незареєстроване і нерегульоване рибальство, щоб захистити морські біоресурси.