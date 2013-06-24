Міністр оборони Рустем Умєров провів відеоконференцію з міністрами оборони Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії та Польщі. Головну увагу зустрічі було приділено посиленню військової підтримки України, адаптації допомоги до нагальних потреб та розвитку стратегічного партнерства в оборонній галузі.

«Підтримка союзників стане швидшою та ефективнішою. Захисників України слід забезпечити всім необхідним, щоб покласти край російській агресії», — підкреслив Рустем Умєров.

Міністр оборони докладно поінформував європейських колег про потреби Сил оборони та окреслив пріоритети допомоги. Зокрема, наголосив на важливості ініціативи партнерів у забезпеченні українських бригад і батальйонів. Як приклад успішної співпраці він навів досвід Франції, яка підготувала одну з українських бригад та забезпечила її бронетехнікою.

Інший важливий напрям підтримки — посилення ППО напередодні зими.

Серед ключових пріоритетів і постачання артилерійських боєприпасів. Міністр подякував партнерам за надання 1 мільйона артилерійських снарядів і підкреслив необхідність збільшення обсягів для досягнення паритету з ворогом.

Рустем Умєров запропонував країнам-союзникам передавати технології та започатковувати стратегічні партнерства з вітчизняною промисловістю. Серед перспективних напрямів співпраці: виробництво 155-мм боєприпасів; локалізація виробництва систем ППО та ракет; локалізація виробництва важкої бронетехніки та артилерійських систем; розвиток оборонних технологій, зокрема автономних систем, РЕБ та радарів.

Сторони домовилися провести аудит військової допомоги, наданої Україні протягом 2022—2024 років. «Нам потрібно визначити, які моделі підтримки України працювали найкраще, і масштабувати їх», — заявив міністр, повідомляє Міноборони.