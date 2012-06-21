Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Останніми днями на Харківщині помітно знизилася кількість нових хворих на коронавірус і сьогодні багато хто з мешканців вже полегшено зітхнув — пік пройдено. За останню добу, 23 листопада в області зафіксували 236 випадків COVID-19, з яких 153 припадає на обласний центр. Усього в регіоні зареєстровано 51631 лабораторно підтверджений випадок СOVID-19, з них 22970 хворих одужало, 705 — померло.

Однак, фахівці попереджають, що розслаблятися зарано і, як певний позитив, можна зазначити, що до цих пересторог дослухається як влада області, так і місцеві керівники. Тож в регіоні не послабляються організаційні превентивні заходи та підготовка до нової хвилі ковіду.

Зокрема, нещодавно низці районних лікарень було передано кисневі концентратори придбані за 37 мільйонів гривень, виділених з державного бюджету. Частину обладнання з отриманої партії розподілили між обласними закладами. Серед них найбільшу кількість — 35 концентраторів — передали обласному госпіталю ветеранів війни та 31-ин — обласній клінічній інфекційній лікарні. Також, від 21 до 6 концентраторів отримали інші обласні медзаклади. Частину ж концентраторів вирішили припасти як невеликий резерв для мобільного забезпечення лікарень в екстрених випадках.

Як повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Тарас Пастух, вже прийнята постанова Кабінету Міністрів, за якою регіон отримає кошти ще й на проведення централізованого забезпечення киснем лікарень.

За його словами, Харків та область після закінчення процедури розмитнення законтрактованих міськрадою Харкова 461 концентратора, що загальмувалася через проведення перевірки, забезпеченість ліжок киснем в регіоні сягатиме 60%.