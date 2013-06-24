У неділю, 3 вересня, о 22:15 у телемарафоні «Єдині новини» дивіться прем"єру фільму «Збиті льотчики росії».

«Збитільотчикиросії» - саме так називається наша чергова з Lukyanets Sergiy, Anton Goida, Володимир Скиба та Владислав Симонов документалка з циклу «Воєнна розвідка України», - повідомив офіцер ЗСУ Артем Шевченко. Творчий колектив створив цей фільм спільно з Головне управління розвідки Міністерства оборони України за підтримки Міністерство культури та інформаційної політики України.

- У ньому ми розповімо, як Сили оборони та безпеки захищали українське небо від російської повітряної навали. Також вперше продемонструємо історії восьми збитих російських льотчиків. А ще - покажемо унікальну історію спецоперації воєнної розвідки "Синиця" про одного, поки що єдиного, але, вірю, не останнього російського пілота, який перелетів на сторону добра, світла і справедливості разом із своїм вертольотом Мі-8 АМТШ зі складу 319 окремого вертолітного полку (в/ч 13984 Приморський край РФ), - повідомив Шевченко.