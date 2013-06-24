Протягом весни 2024 року військовослужбовці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України “Kraken” разом із волонтерами БО БФ “Український центр безпеки та співпраці” продовжили системно допомагати постраждалим від війни мешканцям Харківської області. Про це повідомляє на своєму сайті Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Харчовими наборами та іншими найнеобхіднішими речами забезпечили близько 2400 сімей (більше 4000 людей) із сіл Циркуни, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Докучаєвське, Хроли, Рогань, Слобожанське, Рясне, Фартушне, Цапівка, Писарівка, Шевченкове, а також із Богодухова та Харкова.

Допомогу отримали 5 медичних і 5 освітніх закладів області, а також 3 гуртожитки, де мешкають внутрішньо переміщені особи.

Разом з волонтерами-психологами для мешканців громад Харківщини провели 11 тренінгів.

Медичним закладам Харківської області передали 56 сучасних медичних ліжок та 74 матраци для покращення умов лікування пацієнтів.

Усього роздали: близько 1000 харчових та 700 дитячих наборів, понад 500 наборів побутової хімії та гігієни, 550 наборів доглядової косметики, та 1000 пляшок води.

Продовжуємо допомагати своїм!

Разом стоїмо на захисті майбутнього нашої країни!

Слава Україні!