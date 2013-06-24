В умовах, коли Україна успішно протистоїть російському нападу, вкрай актуальним є питання інформаційної безпеки. Адже не маючи можливості перемогти на полі бою, ворог намагається посіяти «зраду» та розхитати українське суспільство. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, на це працює низка нібито незалежних Телеграм-каналів, роботу яких насправді координує Кремль через свої спецслужби.

Причетність таких каналів до російських спецслужб РФ встановила раніше і Служба безпеки України в рамках відповідних кримінальних проваджень.

Повний перелік ворожих Телеграм-каналів

Закликаємо вас не користуватися цими каналами, адже їх роботу фінансує і координує росія.

У жодному разі не довіряйте їм, оскільки такі майданчики поширюють фейки та маніпуляції і є частиною інформаційної війни проти України.



Також відзначаємо, що низка цих каналів для власної “розкрутки” замовляє рекламу в українських пабліках.

Звертаємо увагу власників і редакторів усіх українських видань, що інформаційна, фінансова та будь-яка інша підтримка таких ресурсів може розглядатись як пособництво ворогу та буде переслідуватися відповідно до законодавства.

Слава Україні!

Центр протидії дезінформації при РНБО

Міністерство внутрішніх справ

Міністерство оборони

Служба Безпеки України

Міністерство культури та інформаційної політики

Міністерство цифрової трансформації

Головне Управління розвідки Міністерства оборони України

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП